Визит армянских парламентариев в США назван «историческим»

Армянская служба Голоса Америки. Армения и Соединенные Штаты получили возможность созидать новую историю двухсторонних отношений, заявила руководитель находящейся в Вашингтоне парламентской делегации Армении Арпине Ованнисян.

«Вместе с вами мы получили возможность созидать новую историю на основе нашего исторического наследия, нашего духа. У нас есть очень хорошая основа для создания новой истории армяно-американских отношений».

Конгрессмены США со своей стороны заверили армянскую сторону, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению: «Мы хотим помочь Армении достичь успехов в XXI веке», – отмечает сопредседатель группы американо-армянской дружбы в Конгрессе Джеки Спир.

Соединенным Штатам надо развивать отношения с такими друзьями, как Армения, продолжает автор проекта закона о признании Геноцида армян Дэвид Тротт: «Необходимо, чтобы вы знали, что мы готовы помогать вам и в сфере экономического развития, и политики. Мы готовы помочь гражданам Армении достичь достойного их уровня жизни».

В Соединенных Штатах придают важность и ценят роль Армении, во время более ранней встречи с армянскими партнерами отмечал глава комитета по внешним отношениям Палаты представителей Эд Ройс: «Хочу поблагодарить Армению за то, что она предоставила убежище многочисленным беженцам-христианам, прибывшим из Ирака, Сирии и Ирана».

Со своей стороны, Армения рассматривает себя как предсказуемого друга Соединенных Штатов на Кавказе, отмечает представитель блока «Елк», депутат Эдмон Марукян. В ходе выступления он также представил собственную трактовку девиза президента США Трампа «Америка в первую очередь»: «В Армении нам необходимо, чтоб Америка была на первом месте по размерам инвестиций в экономику Армении. Нам необходимо, чтобы Америка была на первом месте в деле углубления демократии, прав и основополагающих свобод человека в Армении».

По мнению члена АРФД Агвана Варданяна, этим визитом в армяно-американских отношениях открывается новый этап парламентской дипломатии: «Сегодня Армения находится на пороге серьезных реформ и в процессе этих реформ важно, насколько поддерживают нас дружественные нам страны».

Подытожив первые два дня визита, Армен Ашотян отметил, что хотя и сегодня не многие из американцев смогут найти Армению на карте мира, тем не менее, в Армении хорошо понимают глобальную роль США: «Прошу вас отметить Армению на карте друзей Америки, потому что у нас много общего. Америка, в первую очередь, сильна духом людей, Армения – тоже. И важность страны измеряется не территорией, или населением, а силой духа ее людей».

Арман ТАРДЖИМАНЯН