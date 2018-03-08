В первенстве Европы среди мужчин примут участие 34 шахматиста Армении

Просмотров * Поделиться Распечатать

Заявку на участие 16-29 марта в Батуми личного первенства Европы среди мужчин представили 318 шахматистов (138 гроссмейстеров). Армению представят члены национальной сборной Габриел Саргсян, Грант Мелкумян и Айк Мартиросян, гроссмейстеры Арташес Минасян, Сергей Мовсисян, Роберт Ованнисян, Арман Пашикян, Мануэль Петросян, Самвел Тер-Саакян, Арман Микаелян и Ваге Багдасарян. Примет участие также лидер женской сборной Армении, гроссмейстер Эллина Даниелян. В целом из Армении на первенство Европы будут делегированы 34 шахматиста.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.