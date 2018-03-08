Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:29 | Март 8 2018
19:29 | Март 8 2018

В первенстве Европы среди мужчин примут участие 34 шахматиста Армении

В первенстве Европы среди мужчин примут участие 34 шахматиста Армении

Заявку на участие 16-29 марта в Батуми личного первенства Европы среди мужчин представили 318 шахматистов (138 гроссмейстеров).

Армению представят члены национальной сборной Габриел Саргсян, Грант Мелкумян и Айк Мартиросян, гроссмейстеры Арташес Минасян, Сергей Мовсисян, Роберт Ованнисян, Арман Пашикян, Мануэль Петросян, Самвел Тер-Саакян, Арман Микаелян и Ваге Багдасарян. Примет участие также лидер женской сборной Армении, гроссмейстер Эллина Даниелян.

В целом из Армении на первенство Европы будут делегированы 34 шахматиста.

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Рубрики: Спорт

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