Объявлены футболисты, которые выступят в матчах сборной Армении со сборными Эстонии и Литвы в Ереване

В национальную сборную приглашены 13 футболистов, играющие за зарубежные клубы
24 марта, в 18.00 на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна состоится товарищеский матч между командами Армении и Эстонии, а 27 марта на этом же стадионе опять-таки в товарищеском матче встретятся сборные Армении и Литвы.
Главный тренер национальной сборной Армении по футболу Артур Петросян опубликовал имена футболистов национальной сборной Армении, играющих за зарубежные клубы, которые получили приглашение на подготовительные сборы:
Генрих Мхитарян («Арсенал», Англия);
Тигран Барсегян («Вардар», Македония);
Гаел Андонян ((«Олимпик», Марсель, Франция);
Эдгар Малакян («Жетису», Казахстан);
Маркос Пизелли («Актобе», Казахстан);
Камо Ованнисян («Жетису», Казахстан);
Ованнес Амбарцумян («Вардар», Македония);
Вараздат Ароян («Урал», Россия);
Саргис Адамян («Ян Регенсбург», Германия);
Гегам Кадимян («Ворскла», Украина);
Арас Озбилис, («Шериф», Молдова);
Геворг Казарян («Маритиму», Португалия);
Норберто Бриско («Атлетико Уракан», Аргентина).
Руслан Корян, Артур Саркисов и Гор Малакян не примут участия в сборах, так как находятся на этапе выздоровления, а Эдгар Манучарян оправился после травмы совсем недавно.
Имена футболистов, выступающих в первенстве Армении, а также окончательный список сборной станет известен позднее.
Федерация футбола Армении