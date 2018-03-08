Объявлены футболисты, которые выступят в матчах сборной Армении со сборными Эстонии и Литвы в Ереване

В национальную сборную приглашены 13 футболистов, играющие за зарубежные клубы

24 марта, в 18.00 на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна состоится товарищеский матч между командами Армении и Эстонии, а 27 марта на этом же стадионе опять-таки в товарищеском матче встретятся сборные Армении и Литвы.

Главный тренер национальной сборной Армении по футболу Артур Петросян опубликовал имена футболистов национальной сборной Армении, играющих за зарубежные клубы, которые получили приглашение на подготовительные сборы:

Генрих Мхитарян («Арсенал», Англия);

Тигран Барсегян («Вардар», Македония);

Гаел Андонян ((«Олимпик», Марсель, Франция);

Эдгар Малакян («Жетису», Казахстан);

Маркос Пизелли («Актобе», Казахстан);

Камо Ованнисян («Жетису», Казахстан);

Ованнес Амбарцумян («Вардар», Македония);

Вараздат Ароян («Урал», Россия);

Саргис Адамян («Ян Регенсбург», Германия);

Гегам Кадимян («Ворскла», Украина);

Арас Озбилис, («Шериф», Молдова);

Геворг Казарян («Маритиму», Португалия);

Норберто Бриско («Атлетико Уракан», Аргентина).

Руслан Корян, Артур Саркисов и Гор Малакян не примут участия в сборах, так как находятся на этапе выздоровления, а Эдгар Манучарян оправился после травмы совсем недавно.

Имена футболистов, выступающих в первенстве Армении, а также окончательный список сборной станет известен позднее.

Федерация футбола Армении