Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:35 | Март 8 2018
17:35 | Март 8 2018

Посол ЕС в Армении еще раз отметил важность ответственности за неприемлемое и выходящее за рамки этики отношение к женщинам

Посол ЕС в Армении еще раз отметил важность ответственности за неприемлемое и выходящее за рамки этики отношение к женщинам

2-го марта посол Евросоюза Петр Свитальский встретился с членом Совета старейшин Еревана Мариной Хачатрян. Они обсудили вопросы о повышении роли женщин, в частности, роли женщин в политике.

В контексте последних событий посол представил четкую позицию ЕС по отношению к любому проявлению насилия на гендерной основе.

Посол еще раз  подчеркнул важность ответственности за неприемлемое и выходящее за рамки этики поведение в отношении женщин. Он напомнил об обязательствах Армении бороться против гендерного насилия инструментами ООН и Совета Европы.

В связи с днем женщин посол передал свои наилучшие пожелания госпоже Хачатрян, а через нее – всем смелым женщинам, которые не жалеют усилий и времени для улучшения жизни в Армении.

Делегация ЕС в Армении 

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Рубрики: Политика

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