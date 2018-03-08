Посол ЕС в Армении еще раз отметил важность ответственности за неприемлемое и выходящее за рамки этики отношение к женщинам

2-го марта посол Евросоюза Петр Свитальский встретился с членом Совета старейшин Еревана Мариной Хачатрян. Они обсудили вопросы о повышении роли женщин, в частности, роли женщин в политике.

В контексте последних событий посол представил четкую позицию ЕС по отношению к любому проявлению насилия на гендерной основе.

Посол еще раз подчеркнул важность ответственности за неприемлемое и выходящее за рамки этики поведение в отношении женщин. Он напомнил об обязательствах Армении бороться против гендерного насилия инструментами ООН и Совета Европы.

В связи с днем женщин посол передал свои наилучшие пожелания госпоже Хачатрян, а через нее – всем смелым женщинам, которые не жалеют усилий и времени для улучшения жизни в Армении.

Делегация ЕС в Армении