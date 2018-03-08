Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:03 | Март 8 2018
18:03 | Март 8 2018

Грач Берберян считает состояние водохранилищ «критическим» из-за «мягкой зимы»: «A1+»

Грач Берберян считает состояние водохранилищ «критическим» из-за «мягкой зимы»: «A1+»

Этот год является годом высокого риска заморозков и града. Такую убежденность вчера высказал председатель «Аграрно-крестьянский союза» Грач Берберян.

«Если будут правильно использованы противоградовые станции, результат будет положительным», – отмечает он. Г-н Берберян считает состояние водохранилищ «критическим» из-за того, что зима была мягкой, и призвал приостановить работу гидроэлектростанций, действующих на водохранилищах.

«Вместо того, чтобы остановить работу гидроэлектростанций, в Араратской долине открывают подземные скважины, но ведь несколько лет назад правительство потратило деньги и закрыло их», – говорит он.

Г-н Берберян подчеркнул, что у государства должна иметься специальная стратегия развития сельского хозяйства.

«А не то приходит один министр и начинает сажать клубнику, приходит другой и сеет базилик, а третий коноплю», – говорит он.

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Рубрики: Экономика

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