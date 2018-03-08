Власти Британии назвали использование нервно-паралитических ОВ на их территории «наглым и дерзким актом»

Британские власти в четверг назвали использование нервно-паралитического отравляющего вещества на их территории «наглым и дерзким актом» и пообещали узнать всю правду об авторах этого преступления. Однако пока они воздерживаются от каких-либо заявлений об авторах преступления, передает Голос Америки.

«Использование нервнопаралитического вещества на территории Соединенныого Королевства — это наглый и дерзкий акт,» — заявила в четверг министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

Выступая в парламенте, она пообещала «энергичное расследование» происшедшего, однако предостерегла от поспешных выводов.

«Когда мы узнаем, кто несет ответственность за это, мы ответим сильным и недлежащим образом,» — заверила Радд.

Представитель премьер-министра Терезы Мэй высказался в том же плане.

«Ясно, что было совершено ужасающее и дерзкое преступление,» — сказал он, но воздержался от дальнейших комментериев.

Сообщается, что 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, которые в минувшее воскресенье были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра в британском городе Солсбери, находятся в больнице в критически опасном, но стабильном состоянии.

Британская полиция рассматривает инцидент, в результате которого бывший российский агент и его дочь оказались в критическом состоянии, как покушение на убийство с применением нервнопаралитического отравляющего вещества, заявил руководитель контртеррористического подразделения британской полиции.

«В целом это рассматривается как крупномасштабный инцидент, включающий покушение на убийство с применением нервнопаралитического отравляющего вещества», – говорится в заявлении Марка Роули.

Роули не уточнил, о каким именно веществе идет речь.

«Я могу также подтвердить, что, как мы полагаем, эти два человека, которым стало плохо, стали жертвами прицельного нападения», – добавил он.

Полицейский, который одним из первых пришел на помощь Скрипалю и его дочери, также заболел и находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Полиция не сообщила, какое нервнопаралитическое вещество использовалось в атаке, но подобные токсины исключительно опасны и сложны и поэтому могут производиться только людьми, имеющими специальную подоготовку.

Обычно они поступают в организм через нос или рот и атакуют нервную систему, из-за чего она прекращает функционировать.

Атака вызвала серьезные тревоги в правительстве премьер-министра Терезы Мэй. Ее антикризисная команда COBRA собралась на совещание в среду утром.

Мэй отказывается публично комментировать идущее расследование. Тем не менее, она подтвердила, что правительство может рассмотреть возможность бойкота британскими официальными лицами и видными фигурами Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в этом году, если будет установлена причастность Москвы к инциденту.

«В зависимости от того, что станет известно в связи с расследованием, возможно, правительству будет целесообразно посмотреть, стоит ли министрам и другим высоким гостям посещать Чемпионат мира в России», – заявила она в среду».

«Вероятно, это будет длительный и поступательный процесс, – заявила Радд, которая председательствовала на заседании. – Нам нужно сохранять хладнокровие и удостовериться, что мы собрали все возможные улики, чтобы мы реагировали не на слухи, а на собранные свидетельства, после чего нам нужно принять решение о том, какие меры следует принять».

Министр иностранных дел Борис Джонсон заявил во вторник, что Лондон даст «решительный» ответ, если появятся свидетельства причастности к инциденту российских государственных органов.

Бывший полковник российской военной разведки (ГРУ) Скрипаль в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Великобритании и посажен в тюрьму. В 2010 году он был выпущен из тюрьмы в рамках обмена шпионами, получившего широкую огласку. Тогда США согласились передать десять членов российской «спящей» шпионской ячейки, действовавшей на американской территории, в обмен на четырех россиян, осужденных за шпионаж в пользу Запада.

Полиция заявила, что дело Скрипаля рассматривается, как «крупномасштабный инцидент», в расследовании которого задействованы сотни детективов из антитеррористического подразделения, которые ведут круглосуточную работу вместе с медиками и учеными.

«Мы сфокусировались на выявлении и поиске виновных», – сказал Роули.

Следователи изучают записи камер слежения, чтобы установить передвижения пары в последние дни и часы перед тем, как они потеряли сознание. Полиция устанавливает заграждения в самых разных местах, включая ресторан и паб, которые они, предположительно, посетили в воскресенье.

Полиция также попросила всех, кто находился в районе инцидента в воскресенье, связаться с властями.

«Видели ли вы что-то необычное? – сказал Роули. – Может быть в тот момент ничто не казалось странным или неожиданным, но, с учетом того, что вы теперь знаете, вы можете вспомнить что-то, что имеет важное значение. Ваши воспоминания о том дне и даже ваши передвижения могут помочь нам выяснить недостающие моменты расследования».

Он также призвал всех, кто почувствовал недомогание, немедленно обратиться за медицинской помощью, но отметил, что не предполагает серьезных угроз общественному здоровью.

Газета Times сообщила, что полиция обратила внимание на то, что дочь Скрипаля прибыла в Великобританию из Москвы на прошлой неделе «с подарками от друзей», и изучает возможность того, что она ввезла нервнопаралитический агент в страну.

Ранее газета писала, что следователи также изучат обстоятельства смерти жены Скрипаля от рака в 2012 году и смерти его 44-летнего сына, который, как сообщается, скончался из-за проблем с печенью в Санкт-Петербурге в прошлом году.

Дело Скрипаля напомнило многим в Великобритании об отравлении бывшего шпиона Александра Литвиненко в 2006 году.

Британские следователи пришли к выводу, что российские агенты отравили его, подмешав ему в чай радиоактивный полоний-210, и что убийство, вероятно, было санкционировано президентом России Владимиром Путиным. Россия отрицает любую причастность к делу Литвиненко и отказывается экстрадировать в Великобританию его предполагаемых убийц.

Вдова Литвиненко Марина в среду написала в газете Times, что после убийства ее мужа британским спецслужбам стало ясно, что они должны действовать быстро, когда «кто-то внезапно и загадочным образом заболевает».

«Я рада, что мой случай обратил внимание общественности на потенциальную угрозу, исходящую из Москвы, и это может помочь спасти чью-то жизнь», – говорится в ее статье.

На снимке — Марк Роули (Фото — Голос Америки)