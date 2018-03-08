Дети не учатся и из-за того, что не учатся взрослые: «168 Жам»

Говоря о проблемах образования в Армении, обычно упоминают плохое управление, недостаточное финансирование, низкое качество учебников, неудовлетворительную подготовку учителей. Но есть еще одно обстоятельство, которое негативно влияет как на учебу детей, так и на систему образования. Это то, что в Армении очень мало учатся взрослые люди. Аристотель одним из важных качеств человека считал подражание. Следовательно, значительная часть детей, не учась, всего лишь подражает взрослым.

Мало кто из взрослых в Армении читает книги в общественном транспорте, парках, семьях. Большая часть взрослых, в том числе учителя и преподаватели вузов, с неохотой участвуют в курсах по переподготовке, если, конечно, не за границей. В значительной части семей в основном говорят о деньгах, кредитах, эмиграции, сериалах, тяжелой ситуации в Армении, в результате чего дети почти не видят примеров обучающихся чему-то взрослых. В Армении нет среды для учебы, и ответственность за это несут взрослые, особенно те, кто обладает рычагами управления или имеет общественное признание.

В Армении значительная часть взрослых считает, что после окончания школы, колледжа, университета следует работать, жениться (выйти замуж), родить детей, внуков и умереть. Тогда как в мире давно уже считают важным потребность в знаниях. Человек должен учиться не только в том случае, когда он школьник, студент или слушатель курсов. Человек должен учиться непрерывно и быть учителем самому себе. Сегодня говорят о том, что в ближайшем будущем люди будут вынуждены чаще менять свою профессию, работу, так как большинство рабочих мест будут закрываться из-за автоматизации.

Сероб ХАЧАТРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»