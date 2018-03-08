Опять же, таинственные послания по урегулированию нагорно-карабахского конфликта: «Грапарак»

В заявлении начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в интервью «Sputnik Армения», что ОДКБ не будет оказывать военную помощь НКР, если Нагорно-Карабахский конфликт начнет развиваться в военном направлении, и ОДКБ вмешается только в случае нападения непосредственно на Армению, поскольку у ОДКБ есть обязательства перед Арменией, нет ничего нового. В конечном счете, независимо от национально-патриотических чувств, с точки зрения международного права, так и должно быть. Нагорный Карабах является территорией, не признанной ни одним государством, где, да, верно, исторически этническое население составляют армяне, но она не является частью Армении, и еще большой вопрос, частью какого государства она станет, и станет ли частью какого-либо государства или приобретет независимость, когда конфликт, в конце концов, будет урегулирован? На данный момент это обычная зона территориального конфликта.

Хотим мы того или нет, мир относится именно так, и высокопоставленный российский военный, во всяком случае, не сказал ничего неправильного. Наверное, нет ничего неправильного и в тех словах, что вряд ли дело дойдет до того, что Армения и Азербайджан захватят столицы друг от друга. В конце концов, вооружения и того, и другого известны. Известно также, какого порядка вооружения имеют право использовать обе стороны. То есть, вы можете иметь даже ядерную боеголовку, но мир не позволит вам ее использовать, и, помимо того, вы также должны суметь, как говорится, еще и выкрутиться из этого. И это естественно, независимо от заявлений Еревана или Баку относительно арсенала вооружений и решимости использовать, при необходимости, самых ударных видов вооружений из этого арсенала. Здесь интересен другой вопрос.

А какую цель преследовал своим заявлением генерал Сидорова? Что Москва хочет сказать через своего высокопоставленного военного посредством финансируемого им информационного ресурса? То, что в зоне Нагорно-Карабахского конфликта обстановка может обостриться в любой момент, говорится почти в ежедневном режиме, с самых разных местных, региональных и международных площадок. Вероятность небольшой войны не исключают также аналитико-экспертные круги и средства массовой информации, связанные с международными центрами силы. Более того, в некоторых публикациях даже указываются конкретные сроки, связывая вероятность начала военных действий, например, с чемпионатом мира по футболу, когда будет отвлечено внимание Москвы, а также другие события мирового уровня.

Тигран ВААНЭ

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»