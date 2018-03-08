Мы признательны вам за все, что вы делаете во имя ваших семей, во имя родной страны и народа: Бако Саакян поздравил женщин с праздником

8 марта Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Международного женского дня.

В послании говорится:

«Дорогие женщины!

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Природа щедро одарила вас теплотой и заботой, нежностью и утонченностью, красотой и обаянием, при этом наделив вас безграничным терпением и большой душой, неиссякаемой силой и энергией, чтобы вы смогли достойно осуществлять свою миссию в жизни, нести на своих плечах бремя забот.

Наш мужской долг — сделать все возможное, чтобы облегчить это бремя, разделить с вами заботы, сделать вашу жизнь счастливой и беззаботной, чтобы вы всегда чувствовали себя защищенными и в безопасности, жили спокойно и в мире, занимались любимым делом дома и за его пределами. Мы признательны вам за все то, что вы делаете во имя ваших семей, во имя родной страны и народа.

Дорогие матери, бабушки, дочери, сестры и жены, арцахские армянки!

Искренне желаю, чтобы вы, ваши родные и близкие всегда были счастливы, чтобы в ваших семьях никогда не погас домашний очаг, чтобы царили радость, любовь и изобилие. Пусть успех сопутствует вам всю вашу жизнь!»

Пресс-служба Президента Арцаха