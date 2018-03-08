Необходимы решительные шаги

Отложим в сторону все те проклятия, насмешки и брань в адрес Левона Алтуняна и попытаемся при здравом рассуждении ответить на один вопрос, должны ли продаваться по рецепту антибиотики, психотропные и гормональные препараты, или все же без рецепта. Я уверен, что они не должны находиться в свободной продаже. Но дело следует организовать так, чтобы эти лекарства, пусть даже по рецепту, легко доходили до тех, кто в них нуждается. Смогло ли министерство здравоохранения организовать дело таким образом? Нет, не сумело: процесс не был подготовлен и осуществлен крайне плохо.

Понятно, что в ближайшее время Левон Алтунян больше не будет министром. Люди, имеющие деловые связи с «Росгосстрахом», я думаю, останутся довольны, потому что их конкурент, «Инго Армения» Алтуняна, лишится части своих платежеспособных клиентов. Сам Алтунян, как мне кажется, не будет сильно переживать, потому что для людей с его складом характера предпочтительнее свободная жизнь. (Я удивляюсь, как он вообще согласился стать министром). Как министр, он допустил несколько грубых ошибок, а также неосторожные высказывания, и, несмотря на это, мое личное отношение к этому человеку остается положительным.

Но, конечно, проблема носит не личностный характер. Тот, кто станет министром здравоохранения, столкнется с дилеммой: или поддаться давлению популистов и заинтересованных сторон и ничего не делать, или предпринять решительные и непопулярные шаги. В том числе ограничить и количество отпускаемых без рецепта лекарств, применять строгие меры против курящих в общественных местах, расширить рамки профилактической вакцинации и внедрить систему цифровой регистрации заболеваний. Все это натолкнется на жесткое противодействие, но без этого мы останемся в нынешнем пещерном состоянии, и не только в области здравоохранения. Другое дело, как это делается, как следует организовать, здесь, я повторюсь, перед нами стоят весьма серьезные проблемы.

И в конце я хочу обратиться к тем, кто хорошо знает, что такие шаги необходимы. Не стоит ради рукоплесканий толпы поощрять невежество, безграмотность, пещерное мышление, мол, «люди, не получайте прививок, вас обманывают», «курите где хотите, пусть они беспокоятся о своих дворцах», «у врачей нет времени на изучение компьютера», «пусть люди колют себе антибиотики». Некоторой массе слышать это, конечно, приятно. Но не знаю, насколько это полезно для здоровья.