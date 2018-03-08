Реакции нет, ибо в сравнении с другими проблемами для Турции армяно-турецкие отношения менее важны: Этьен Махчупян

Главный советник бывшего премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, стамбульский журналист и писатель Этьен Махчупян, коснувшись в беседе с Ermenihaber.am аннулирования армяно-турецких протоколов, сказал: «Аннулирование протоколов со стороны Саргсяна не вызовет никакой положительной или негативной реакции. Протоколы и без того не действовали, и ожиданий не было. По этой причине не следовало ожидать со стороны Турции какого-либо дипломатического ответа на этот шаг. С другой стороны, мы не можем сказать, что этот шаг может иметь негативные последствия».

На вопрос Ermenihaber.am, чем обусловлено полное отсутствие реакции со стороны официальных кругов Турции, Махчупян ответил, что причина кроется в том, что для Турции в данный момент урегулирование армяно-турецких отношений не является приоритетным.

«Причина отсутствия реакции в том, что, по сравнению с другими вопросами, для Турции армяно-турецкие отношения являются менее важными. Следует заметить, что на внутриполитическом поле Партия справедливости и развития (ПСР) и «Националистическое движение» (МНР) основали коалицию, опирающуюся на национализм. И в сложившихся условиях в отношениях с Арменией возможности проявления положительного подхода становятся нереальными».

На вопрос, возможно ли после аннулирования протоколов Турция еще больше ужесточит политику в отношении Армении, стамбульский журналист ответил отрицательно: «Не думаю, что произойдет ужесточение политики. Основным следствием станет безразличие, отсутствие интереса со стороны Турции», – подвел итог сказанному Махчупян.