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12:31 | Март 8 2018

Новоизбранный президент Армении Армен Саргсян продолжает получать поздравительные послания

Новоизбранный президент Армении Армен Саргсян продолжает получать поздравительные послания

Новоизбранный Президент Республики Армения Армен Саргсян продолжает получать поздравительные послания от своих коллег из разных стран. Его поздравил председатель Народной Республики Китая, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, президент Греции Прокопис Павлопулос, основатель-директор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Армен Саргсян получает также поздравления от представителей международных организаций, государственных, общественных структур и организаций, представителей духовенства.

Прессрелиз

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Рубрики: Официальные, Политика

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