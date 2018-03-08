Новоизбранный президент Армении Армен Саргсян продолжает получать поздравительные послания

Новоизбранный Президент Республики Армения Армен Саргсян продолжает получать поздравительные послания от своих коллег из разных стран. Его поздравил председатель Народной Республики Китая, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, президент Греции Прокопис Павлопулос, основатель-директор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Армен Саргсян получает также поздравления от представителей международных организаций, государственных, общественных структур и организаций, представителей духовенства.

Пресс—релиз