«В РПА к критике Ричарда Миллса относятся по-дружески»: видео

Правящая Республиканская партия по-дружески относится и принимает к сведению последние заявления посла США в Армении Ричарда Миллса. Об этом в беседе с журналистами в парламенте сказал вчера вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов.

Напомним, что посол говорил о том, что в Армении продолжают оставаться вопросом номер один злоупотребления властью, создание и сохранение монополий отдельными лицами, аффилированными с властью, и коррупция.

Эдуард Шармазанов указывает на усилия, прилагаемые правящей партией, на осуществляемые законодательные изменения, которые пока находятся в процессе и направлены на борьбу против коррупции. Он считает, что они создают возможность еще лучше бороться против этой заразы.

«Власти РА никогда не говорили, что в Армении отсутствуют негативные явления. Никто не заинтересован еще больше в том, чтобы в Армении развивались демократические ценности. У нас есть политическая воля. Мы внимательно выслушаем конструктивные предложения всех наших зарубежных партнеров, и если появится необходимость, приступим к реформам с новым размахом», – сказал он.