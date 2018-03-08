Иранский капитал в размере 272.1 млн. драмов за один год утек из Армении

На днях в Ереване состоялось 15-е заседание армяно-иранской межправительственной комиссии. Уже было проведено 15 заседаний, и это довольно много: подразумевается, что после каждого заседания экономические отношения двух стран поднимутся на новый уровень, будет больше инвестиций, увеличится товарооборот и так далее.

Начальник Главного управления инвестиционного и бюджетного планирования Высшего совета свободных экономических зон Исламской Республики Мохаммад Реза Абдол Рафими, представляя показатели импорта и экспорта между двумя странами отметил, что они его не удовлетворяют. При этом, импорт из Ирана в Армению почти вдвое больше, чем экспорт из Армении в Иран. Согласно данным, представленным господином Рафими, импорт армянских товаров из РА в Иран в прошлом году составил 75 млн. долларов, а экспорт иранских товаров в Армению – 165 млн долларов. «Ваш общий экспорт в Иран составляет 3.2 млрд. долларов, это маленькая сумма, а импорт иностранных товаров в Иран составляет 43 млрд. долларов, естественно 75 млн. это очень маленькая сумма»,- отметил Рафими.

Иран содействует местному производству и защищает интересы местных производителей, поэтому ввоз многих товаров в эту страну сложнее, неконкурентоспособно и даже невозможно. Тем не менее, существуют открытые рынки для иностранных производителей на большом иранском рынке. На вопрос, является ли иранский рынок открытым для иностранцев, и какие именно товары, например, армяне могут экспортировать, господин Рафими конкретного ответа не дал. Он намекнул, что эта проблема должна быть решена армянами, то есть нужно сесть, изучить и выяснить, какие продукты могут экспортироваться в Исламскую Республику Иран.

«Естественно, если армянские бизнесмены составят список тех товаров, которые ввозятся в нашу страну, то у них будут свои собственные исследования, они станут более активными, вам нужно иметь свой «маркетинговый ресерчинг».

Если целью бизнесменов является иранский рынок, то они могут работать и так, а если не только иранский, а 400-миллионный рынок региона, то это необходимо учесть и производить для этого рынка»,- отметил господин Рафими.

Официальная статистика об армяно-иранском импорте-экспорте не очень впечатляет. Сколько бы ни говорилось о высоком уровне армяно-иранских экономических отношений, все равно процесс продвигается «черепашьими шагами».

Например, согласно данным Национальной статистической службы, в 2016 году экспорт из Армении в РА составил 75 млн. 253 тыс. долларов, а в 2017 году – 85 млн. 152 тыс, долларов. Темпы роста составили 1.8%. При этом, в 2016 году по сравнению с 2015-м торговый оборот с Ираном снизился на 15%. Импорт из Ирана в Армению в 2016 году составил 151 млн. 115 тыс. долларов, в 2017 году – 169 млн. 766 тыс. долларов, темп роста за год составил 2.3%.

Согласно данным Национальной статистической службы, иранские инвестиции в январе-сентябре 2016 года составили 220.4 млн. драмов, в 2017 году из Армении в Иран вернулись не только эти 220.4 млн. драмов, но и 51 млн. драмов дополнительно. Та же статистика свидетельствует о том, что иранцы за год из Армении забрали ранее инвестированные средства в размере 272.1 млн. драмов.

Эти отрицательные показатели свидетельствуют о том, что армяно-иранские экономические отношения не основаны на тенденции долгосрочного развития, в противном случае объемы инвестиций увеличились бы, а не наоборот.

А сейчас поговорим о свободной зоне торговли, о которой так много говорится и которая так важна для обеих сторон. В ходе визита в Ереван иранские официальные лица, затронув этот вопрос, отметили, что иранские инвесторы заинтересованы свободными экономически зонами. Эта зона для иранцев является возможностью выхода на рынки ЕАЭС и ЕС.

Господин Рафими отметил, что в Иране есть 7 зон свободной торговли, 4 из них прилегают к Каспийскому морю, давая бизнесменам возможность выхода в море. Однако интересно то, что ни в одной из свободных экономических зон в Иране нет бизнесменов из Армении. Причина иранскому чиновнику неизвестна.

В беседе с нами экономист Артак Манукян отметил, что польза страны от свободных экономических зон — это занятость, что очень важно для нашей страны. Кроме занятости, по словам политолога, дополнительной выгоды нет. «Опыт показывает, что в этих зонах крупные промышленные проекты не осуществляются, есть только маленькое производство, при этом, рабочую силу обеспечивают сами бизнесмены. Не нужно переоценивать влияние этих зон на развитие экономики. Я не говорю о том, что, по мнению известного экономиста Майкла Портера, самая глупая стратегия основана на свободных экономических зонах, у нее короткая жизнь. Свободные экономические зоны обеспечат положительный эффект, но очень маленький, и на наш бюджет, по сути, никакого влияния не окажут»,- отметил Манукян.

Экономист, говоря о маленьком объеме экспорта из РА в Иран и на замечание иранских бизнесменов о том, что армянским бизнесменам необходимо изучить их рынок, отметил: «В Армении действует ряд государственных фондов, которые призваны содействовать экспорту. Эти фонды должны были изучить иранский рынок и проинформировать наших бизнесменов, какие именно товары они могут экспортировать. Иран, можно сказать, является нашим стратегическим союзником, у этой страны уравновешенная позиция в арцахском конфликте. Есть также возможность для серьезного прогресса в сфере экономики, но в этом направлении достаточной работы нет». Экономист предложил несколько направлений, по которым у Армении хорошие позиции. Из таких можно отметить сферы здравоохранения и образования, они в нашей стране довольно качественные, и есть серьезный потенциал. То есть, в этих сферах мы можем предложить иранцам хорошие услуги. Экономист напомнил еще одно упущение в вопросе развития и углубления отношений с нашим непосредственным соседом Ираном: «Когда с Ирана были сняты санкции, европейские страны представили проекты по экономическому сотрудничеству, из Армении не было ни одного. Тогда как наше государство смогло бы быть посредником между Ираном и другими странами, генерировать и продвигать эти проекты».

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

28.02.2018г