Должностные лица за антиконкурентную деятельность будут штрафоваться на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона драмов

На вчерашнем внеочередном заседании парламента обсуждался проект закона «О внесении изменений в Закон РА «О защите экономической конкуренции».

Председатель ГКЗЭК Артак Шабоян доложил, что, согласно законопроекту, комиссия ГКЗЭК будет называться «автономным органом». «Члены этого органа будут назначаться Национальным Собранием большинством голосов, а кандидатов будет представлять премьер-министр РА. Причем, кандидаты должны представить документы о трудовом опыте и образовании, тогда как ранее этого условия не было», – сообщил Артак Шабоян.

Он отметил, что по правилам ЕАЭС о конкуренции, меры ответственности будут предусматриваться для тех должностных лиц, которые будут вступать в договорные сделки с хозяйствующими субъектами: «Такие договоренности могут считаться антиконкурентыми. За антиконкурентную деятельность они будут штрафоваться на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона драмов. А если хозяйствующий субъект договорится не заключать договор с поставщиком, это тоже будет рассматриваться как использование запрещенного метода».

Шабоян добавил, что если хозяйствующий субъект пример участие в антиконкурентной сделке, и сообщит об этом, предоставит доказательства, он будет освобожден от ответственности: «Если хозяйствующий субъект сообщит об этом, но не будет иметь полноценных сведений, или не укажет имен, размер штрафа в его отношении будет снижен».