Генрих Мхитарян стал мишенью для недовольства одноклубников: «он играет очень мягко»

Лондонский «Арсенал» переживает кризис. Венгер теряет контроль. Причины неудач футболисты перекладывают друг на друга. Чаша терпения переполнилась после поражения в матче с «Брайтоном», которое стало очередным, четвертым поражением для «канониров».

Генрих Мхитарян оказался под ливнем критики одноклубников, сообщает британская «The Sun».

Член национальной сборной Армении, который перешел в «Арсенал» в январе нынешнего года, пытается найти свою игру в команде. Однако подвергается острой критике за то, что не может «найти» нападающих и позволяет с легкостью обойти себя.

«Звезды в раздевалке критикуют Генриха Мхитаряна за то, что он не следит за бегающими за ним. Он и Месут Озил слишком мягкие футболисты, и соперники активно пользуются этим», – пишет издание.