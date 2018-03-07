Премьер-министр: «Есть информация, что эти рецепты выписывают и выдают прямо возле аптек»

Премьер-министр Карен Карапетян на вчерашнем заседании правительства по поводу правительственного решения об отпуске лекарств по рецепту заявил о необходимости проявлять внимательность, поскольку уже появилась информация, что «эти рецепты выписывают и выдают прямо возле аптек».

Премьер-министр отреагировал так на представленный заместителем министра здравоохранения Самвелом Маргаряном проект резолюции, которым министерство просило одобрить приостановку решения правительства «О форме рецептов, порядке выписки рецептов, отпуске лекарств (в том числе, в электронном формате), а также о порядке учета медикаментов и лекарственных средств», вступившее в силу 1 марта. «Мы предлагаем график постепенного перехода, в основу которого мы заложили степень рисковости лекарств». Другими словами, г-н Маргарян предложил с 1 марта выдавать по рецептам лекарство с высокой степенью риск – психотропные средства и антибиотики, а на следующем этапе, с 1 июля, распространить это обязательное требование на все инъекционные препараты.

По словам г-на Маргаряна, с 1 октября законодательное требование будет распространено на весь перечень рецептурных лекарств.