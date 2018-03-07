В Чечeнской Республике потерпел крушение вертолет с российскими силовиками: есть погибшие

В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8. Предположительно, он принадлежит пограничной службе, передает Радио Свобода.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, погибли 8 человек. По информации Интерфакса, погибших – девять.

По словам источника РИА Новости, на борту находились девять человек. Пятеро из них погибли.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

На момент публикации новости спасатели ещё не добрались до места катастрофы. Обстоятельства аварии, которая произошла в Итум-Калинском районе республики выясняются.

Фото — Радио Свобода