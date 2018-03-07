Глава национальной разведки США: новые санкции против России могут последовать через неделю

Deutsche Welle. Новые санкции против России могут последовать в течение недели, заявил во вторник, 6 марта, глава национальной разведки США Дэниэл Рей (Дэн) Коутс, сообщает CNS News.

«Санкции рассматриваются и министр финансов дал понять, что он, вероятно, опубликует некоторые из них на следующей неделе», — сказал Коутс во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената.

Министр финансов США Стивен Мнучин в свою очередь заявил, что ограничительные меры могут быть приняты в последующие несколько недель и что президент Дональд Трамп полностью поддерживает работу над ними.

Речь идет об ответных мерах за предполагаемое вмешательство России в выборы в США. Минфин намерен «принять во внимание» расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Во вмешательстве в кампанию по выборам президента обвиняются 13 граждан России и три юридических лица, в том числе так называемая «фабрика троллей» из Санкт-Петербурга.

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