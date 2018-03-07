ТВ проявляло больше односторонности, онлайн-медиа – многосторонность: медиадискурс освещения тем о нации-армии

«Телевидение вело более одностороннюю информационную политику, касающуюся нации-армии, а среди онлайн-медиа многообразия мнений было намного больше», – заявила директор Исследовательского центра «Регион» Лаура Багдасарян.

Отметим, что упомянутый центр с 10 октября 2017 года по 10 января 2018 года проводил исследование на тему «Армянский медиаресурс о концепции «Нация-Армия»-2017».

Были изучены материалы на тему армии, опубликованные/транслированные в эфире с 10 октября 2017-го по 10 января 2018 гг. в пяти армянских онлайн-СМИ (1in.am, News.am, Aravot.am, 168.am, Tert.am) и пяти телекомпаний (Общественное телевидение, «Армения», «Кентрон», «Еркир Медиа», «Шант»).

В ходе организованного в «Медиа-центре» обсуждения Лаура Багдасарян сообщила: «Больше материалов на тему армии за это время опубликовал 1in.am. Из онлайн-СМИ ежедневно, до 36 материалов, публиковал News.am, и Aravot.am – до 31 материала ежедневно. Меньше всех темы армии коснулась телекомпания «Кентрон», больше других – телекомпании «Шант», H1. В целом телекомпании не так активно используют интернет-пространство, ограничиваются телевещанием».

По словам Лауры Багдасарян, 62% всех материалов на тему проблем концепции «Нация-Армия» приходится на онлайн-СМИ, 65% – в телепередачах.

Коснувшись избранного ими отрезка времени, госпожа Багдасарян сказала: «Интенсификация темы армии была беспрецедентной и сопоставима с тремя месяцами, последующими после апреля 2016 года. Именно этого стало основным побудительным мотивом обсуждения концепции «Нация-Армия».

Коснувшись содержательных особенностей онлайн-средств информации и телекомпаний, Лаура Багдасарян сказала: «В 1in.am на эту тему было меньше положительных, чем негативных публикаций, в news.am – больше положительных, чем негативных, Aravot.am освещал более уравновешенно – сколько положительных, столько же и негативных материалов. В телеэфире в основном звучало больше положительных мнений, чем негативных, в телекомпании «Кентрон» – примерно поровну, в «Еркир медиа» также сохраняли пропорциональное соотношение, у телеканала «Шант» было больше положительных, чем негативных передач».

Согласно Лауре Багдасарян, результаты их исследований показывают, что реакция на материалы об армии, степень читабельности, положительные отзывы и распространение остались в характерном для данных СМИ диапазоне: «В основном эти материалы не выделяются показателями высокой читабельности, даже материалы с обсуждениями на тему активных процессов во время отмены права на отсрочку».

Татев АРУТЮНЯН

Фото «Медиа-центра»