Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:01 | Март 7 2018
19:01 | Март 7 2018

Стартовал визит в Соединенные Штаты делегации парламентской группы дружбы Армения-США

Стартовал визит в Соединенные Штаты делегации парламентской группы дружбы Армения-США

6 марта начался визит в Соединенные Штаты делегации парламентской группы дружбы Армения-США. В рамках поездки члены делегации встретились с экспертами Фонда Карнеги. На встрече были затронуты проблемы глобальной и региональной безопасности, а также вопросы, касающиеся внешней политики РА, армяно-американских отношений и др.

В тот же день делегация встретилась с членами группы Ай Дата США. В рамках встречи подняты вопросы повестки армяно-американских отношений. Вечером в честь делегации в вашингтонской армянской апостольской церкви Сурб Мариам был организован прием от имени армянской общины.

Пресс-служба Аппарата Национального Собрания Армении

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Рубрики: Международные, Официальные

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