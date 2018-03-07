«Подвижники конституционной идеи» или «мелкие жулики»?

Спорный выбор членов Высшего судебного совета

«Ой, значит сфальсифицировали? А я не знал», — именно так – с юмором отреагировал новоизбранный член Высшего судебного совета Геворг Даниелян на вопрос «Аравот». Мы поинтересовались у господина Даниeляна, как он относится к «сфальсифицированным» выборам обеспечивающего правосудие органа. Члены оппозиционного блока «Елк» настаивали на том, что выборы были сфальсифицированы.

События вокруг избрания четвертого президента РА отодвинули на второй план создание Высшего судебного совета и выборы членов нового органа. Напомним: 28 февраля парламент избрал Высший судебный орган, членами которого являются председатель КС Гагик Арутюнян, экс-министр юстиции Геворг Даниелян, заведующий кафедрой гражданского судопроизводства юридического факультета Ереванского государственного университета Сергей Мегрян, доктор юридических наук, доцента Липарит Меликджанян и председатель саморегулирующейся организации примирителей Армении Айк Ованнисян. Новый орган должен гарантировать независимость судов, а также предлагать президенту кандидатов на должности председателей судов, палат Кассационного суда. Вопросы, связанные с дисциплинарной ответственностью, увольнением судей, их уголовным преследованием или лишением свободы находятся в ведении совета.

В результате выборов членов совета за Гагика Арутюнян проголосовали 96, против – всего 2 депутата. Руководитель фракции Елк Никол Пашинян заявил, что все депутаты Елк, принимавшие участие в голосовании – 7 человек, проголосовали против кандидатур Геворга Даниеляна и Гагика Арутюняна. «Это я считаю мелким жульничеством, имеющим далеко идущие внутриполитические цели, понятно – со стороны представителей большинства по отношению к альянсу «Елк»,- комментируя исход голосования, заявил глава фракции «Елк» Никол Пашинян. Позже в беседе с журналистами он потребовал возбудить уголовное дело по поводу фальсифицирования голосования.

В беседе с нами новоизбранный член совета Геворг Даниелян, комментируя заявление Никола Пашняна, отметил: «Это уже не моя задача, а тех людей, которые делают заявления и уполномочены предпринимать последующие шаги». Геворг Даниелян не согласился с нашим замечанием о том, что деятельность органа, призванного обеспечивать правосудие и справедливость начинается сомнительно: «Не начинается сомнительно, а делается все, чтобы поставить под сомнение. Это разные вещи». Мы поинтересовались, видит ли он подобную тенденцию: «Я не ставлю перед собой такой задачи. Я просто говорю то, что есть. Других комментариев я не даю: одна сторона заявляет о том, что у нее есть сомнения, другая говорит, что эти сомнения безосновательны. Нужно сказать, что количество голосов было таким, что говорить о нескольких голосах было бы неправильно», — отметил наш собеседник.

Вчера «Аравот» попыталась понять, являются ли эти заявления политическими, или, тем не менее «Елк» собирается перенести процесс в правовую плоскость. Депутат от фракции Арарат Мирзоян в беседе с нами отметил, что этот вопрос все еще обсуждается, но, по всей вероятности, они начнут правовой процесс.

Мы поинтересовались у Геворга Даниеляна, какими именно механизмами члены совета будут обеспечивать правосудие в стране, тем более, что из обсуждений стало ясно: особого доверия по отношению к членам совета в обществе нет, поскольку все они и раннее занимали должности — без видимых результатов. Геворг Даниелян отметил, что вопрос очень объемный и требует объемного ответа. В то же время отметил: «В ваших вопросах я замечаю оценки. Это ваша оценка, не озвучивайте ее как факт. Вы говорите, что в обществе нет доверия. А я могу сказать, что, возможно, в обществе есть люди, которые не доверяют, но ваши оценки направлены. Вы – журналист, попытайтесь проявить объективность: вам известно, что думает общественность? Вы что, социологический опрос провели?»

Мы продолжили: многие эксперты выражают сомнение по поводу Вашего участия, а также участия Гагик Арутюняна в деятельности нового совета, поскольку вы и раньше занимали довольно высокие должности… «А многие эксперты придерживаются противоположного мнения. Следовательно, в обществе всегда бывают разногласия по любому вопросу. Если вы хотите преподнести нам это как более обоснованную точку зрения, то это ваша проблема, продолжайте придерживаться того же мнения. Есть журналисты, у которых совсем иное мнение», — сказал Геворг Даниелян.

Член правящей партии и глава комиссии НС по экономическим вопросам Хосров Арутюнян также уверен, что нет ни одной причины, по которой республиканцы могли бы сфальсифицировать выборы в ВСС. Для него непонятна позиция «Елк», тем более, что Лена Назарян сама подписала окончательные протоколы, не сказав и не написав ни слова о своих сомнениях. «Возможно, они хотят сохранить свой оппозиционный имидж?», — спрашивает Хосров Арутюнян.

Комментируя разговоры по поводу недоверия по отношению к Гагику Арутюняну и Геворгу Даниеляну, наш собеседник отметил: «Кому-то это нравится, а кому нет, но нужно констатировать, что КС в качестве международно признанного института состоялся главным образом благодаря научным усилиям Гагика Арутюняна». На доводы о том, что, будучи председателем КС Гагик Арутюнян никогда не способствовал восстановлению справедливости, например, заявляя, что все сфальсифицированные выборы в Армении были законными, Хосров Арутюнян ответил: «Когда вы говорите о «сфальсифицированных выборах», то закон предусматривает определенную процедуру: ваш представитель в комиссии должен зафиксировать нарушения, написать специальное мнение и составить протокол. Все это необходимо представить в судебные инстанции, потом в КС, если у вас нет результатов. А в КС, как правило, представляют декларацию о политических намерениях – без правовых фактов». Хосров Арутюнян напоминает, как на считающихся сфальсифицированными выборах 2008 года было представлено 156 заявлений с требованием пересчета, в результате 700 голосов изменились у Левона Тер-Петросяна, 4 голоса – у Сержа Саргсяна. Мы поинтересовались – то же самое наш собеседник утверждал и по поводу выборов 1996 года.

Констатировав, что технология тех выборов существенно отличалась от всех последующих, наш собеседник отметил: «На выборах в 1996-м году я сам защищал кандидатуру Левона Тер-Петросяна, занимался его пропагандой и был убежден, что он победил, я об этом написал множество статей. Однако отрыв был очень маленьким — 48-52, и в обществе, были справедливые протестные настроения, которые могли вывести людей на улицы, тем более, что тогда не было таких демократических традиций, чтобы доверять этим цифрам.

И сейчас я придерживаюсь мнения, что Левон Тер-Петросян был избран». Хосров Арутюнян считает главным в избирательных процессах наличие правовых фактов, а не политические заявления. Считает важным вопрос, поднятый Геворгом Костаняном – ни одно решение КС касательно выборов в международных инстанциях опротестовано не было. Более того, в ЕСПЧ решения КС принимаются за основу.

Хосров Арутюнян считает Гагика Арутюняна человеком, «полностью посвятившим себя делу». Что касается Геворга Даниеляна, то, по словам нашего собеседника, он – человек, у которого своя внутренняя конституция. «Они — подвижники судебной власти, конституционной идеологии. Я уверен, что им удастся в рамках доверенных им полномочий в этой системе совершить серьезные реформы. По крайней мере, я голосовал с этой надеждой».

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

03.03.2018г