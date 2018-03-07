Президента в Совете Безопасности не будет: парламент принял ряд законопроектов

На сегодняшнем внеочередном заседании Национального Собрания Армении во втором чтении и полностью был принят законопроект «О внесении изменений в Закон РА «Об общественном совете». За него проголосовала 64, «против» – 32 депутата. В соответствии с законом, при Общественном совете будет создана Палата национальных меньшинств. Законопроект о внесении изменений в Закон РА «О формировании и функционировании Совета Безопасности» был принят во втором чтении 89 голосами «за» и 8 «против». А это означает, что заседания Совета Безопасности будет вести премьер-министр, а президент РА не войдет в состав СБ.

В первом чтении был принят законопроект «О государственных наградах и званиях», в соответствии с которым звание «Национальный герой» заменяется на «Орден Родины». «За» проголосовали 64, «против» – 8, и воздержались 25 депутатов. В первом чтении был принят проект закона «О структуре и функционировании правительства», который, помимо прочего, предусматривает, что заседания правительства должны проводиться за закрытыми дверями.

«Был представлен пакет объемных законов. Я уверен, что даже сами авторы не успели его прочитать. Принимать такие законы в таком темпе неправильно», – сказал депутат фракции «Елк» Артак Зейналян. Законопроект был принят 63 голосами «за» при 32 «против».