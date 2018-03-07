Посол США Ричард Миллс: этот тип коррупции и злоупотребление властью остаются самым большим вызовом для Армении — 1in.am

Посол США в Армении Ричард Миллс в эксклюзивном интервью Первому Армянскому Информационному-1in.am наряду с другими вопросами затронул также проблему коррупции. Представляем фрагмент интервью:

– Коррупция – одна из основных проблем, которую вы озвучили сразу после начала своей миссии в Армении. Например, на мой взгляд, невозможно добиться серьезных успехов в борьбе с коррупцией, не имея по-настоящему демократического правительства, без смены власти и без сильной легитимности власти. Как бы вы охарактеризовали коррупцию и борьбу с ней? За эти годы был ли достигнут какой-либо прогресс?

– Вы правы, одним из главных приоритетов, которые я провозгласил после прибытия в Армению, была поддержка тех людей в Армении, которые борются с коррупцией. У посольства есть разные механизмы для реализации этих работ. Это, да, финансирование групп гражданского общества, которые работают над этим вопросом. Мы также обучаем журналистов исследованию коррупционных операций, чтению банковских счетов и отслеживанию денежных потоков. Другим аспектом нашей деятельности была работа правительства и тех чиновников, которые участвовали в борьбе с коррупцией, и хотели внести изменения в систему. Вот почему мы решили поддержать Совет по борьбе с коррупцией, который был сформирован под руководством бывшего премьер-министра, и мы хотели узнать, будет ли этот Совет эффективным. Мы изначально заявили, что если работа Совета не принесет результатов, мы прекратим нашу поддержку. И я должен сказать, что один из первых вопросов, которые мы обсуждали с премьер-министром Кареном Карапетяном после его вступления в должность премьера, касался работы Совета по борьбе с коррупцией, и мы оба согласились, что он не так эффективен, как хотелось бы, поэтому мы перенаправили средства Совета по борьбе с коррупцией на другие цели.

Но мне кажется, что сначала необходимо уточнить, определить, о чем мы говорим, когда речь идет о проблеме коррупции. Я думаю, что мы достигли существенного прогресса, и вы можете поправить меня, если я ошибаюсь. Это – сокращение коррупции в государственных, так называемых, повседневных услугах. Это услуги, когда люди обращаются, например, для получения водительских прав, при выходе на пенсию и связанные с обучением вопросы. Я думаю, что благодаря усилиям гражданского общества правительство при поддержке Соединенных Штатов и другого международного сообщества сумело добиться позитивного прогресса.

Тот тип коррупции, который является самым тревожным и который удерживает американских инвесторов, – это коррупция, в результате которой закрываются рынки, формируется недобросовестная конкуренция. Именно тогда влиятельные люди с экономическими и политическими связями используют свои возможности и рычаги для своих собственных интересов, и в результате создается несправедливая среда, и не устанавливаются равные всех правила игры. Я считаю, что это проявление коррупции и злоупотребление властью по-прежнему остаются самым большим вызовом для Армении и самым большим препятствием для открытия страны для торговли и инвестиций.