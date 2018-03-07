Президент президента: «Грапарак»

Вроде несколько дней назад произошло нечто серьезное: вот, родился четвертый президент Армении, молча, без излишнего ажиотажа, и, по-видимому, правильны были те опасения и сомнения по поводу того, что в стране мало кто знает об этом.

Было бы уместно, чтобы команда Армена Саргсяна, разъезжая по марзам, информировала бы людей по мегафону, уверяя их, что четвертый президент на самом деле не Серж Саргсян.

Фактическое назначение четвертого президента ничем не выделялось, всего лишь процедурой назначения. Президент был назначен и стал президентом президента.

Очередь за премьер-министром – в апреле президент президента выберет премьер-министра, но в этом случае информировать народ необходимости уже не будет.

Арам ПАЧЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»