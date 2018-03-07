Геворг Костанян: «Для раскрытия уголовных дел или конкретных обстоятельств смерти не может создаваться ни группа по сбору фактов, ни какая-либо иная группа» – «Жоховурд»

Собеседник газеты «Жоховурд» – председатель Постоянной комиссии НС РА по государственно-правовым вопросам и правам человека, бывший генпрокурор РА Геворг Костанян.

– Какие возможные развития могут иметь место в ближайшем будущем в плане раскрытия событий 1 марта? Речь идет о создании новой группы или комиссии по установлению фактов. Возможны ли изменения в этой связи?

– Знаете, что, для раскрытия уголовных дел или конкретных обстоятельств смерти не может создаваться ни группа по сбору фактов, ни какая-либо иная группа. Потому что, если нам это нужно – для расследования фактов смерти, это означает, что мы создадим орган, который должен иметь функции прокурора или следователя, или полицейского, чего произойти не может. Другими словами, в таких органах изначально заложена неэффективность. Мы можем сколько угодно создавать подобных органов чисто из показных или популистских целей, мы не против этого. Но если вы скажете нам, чего может добиться такой орган, и какие полномочия ему должны быть предоставлены, то какие бы полномочия мы не предоставили, они уже имеются у других структур, что недопустимо как с правовой, так и с неправовой точки зрения.

Следовательно, необходимость создания нового органа, если посмотреть, отсутствует с любой точки зрения, любого ракурса. Другое дело, что мы должны обсудить, что нам можно сделать, чтобы достичь эффективности [расследования] уголовного дела. То есть, да, наша задача номер один в раскрытии каждого случая смерти.

Беседу вела Наира ОВАННИСЯН

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