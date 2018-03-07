Делегация Военного колледжа ВВС США посетила Национальный исследовательский университет обороны

7 марта делегация Военного колледжа Военно-воздушных сил (Air War College) США посетила Национальный исследовательский университет обороны МО РА. Целью визита было формирование более глубоких представлений о безопасностной среде на Южном Кавказе, вызовах, осуществляемом с американской стороной сотрудничестве в сфере обороны.

Основатель-Начальник Национального исследовательского университета обороны, генерал-лейтенант, доктор политических наук, профессор Гайк Котанджян представил гостям исследовательский (Институт национальных стратегических исследований) и образовательный (Институт национального стратегического оборонно-безопасностного образования) компоненты Университета. Он отметил, что в образовательном компоненте Университета реализуются программы послевузовского специального и дополнительного образования (переподготовки), а также планируется осуществление магистерского образования. Профессор Котанджян отметил, что образовательный процесс в Университете развертывается по модели западных исследовательских университетов и институтов – с учетом опыта российских мозговых центров – посредством переноса в аудиторию продуктов научно-прикладных исследований исследовательского компонента в качестве преподаваемого знания.

На встрече с докладами выступили заместитель Начальника НИУО по научной работе – начальник ИНСИ, кандидат исторических наук Бениамин Погосян, начальник Центра региональных стратегических анализов ИНСИ, кандидат исторических наук Давид Манасян, ученые-аналитики Центра кандидат исторических наук Ваграм Петросян и кандидат экономических наук Азат Давтян, которые представили различные аспекты динамики региональной безопасности. Начальник Центра политики национальной безопасности и информационно-коммуникационных технологий ИНСИ, кандидат технических наук Арман Григорян ознакомил гостей с исследовательскими работами Центра в области ИТ, в частности, с разработанными в НИУО проектами национальной стратегии кибербезопасности и адаптирования к условиям Армении и внедрения системы ИТ-директоров (CIO).

Гости получили глубокое удовлетворение от своего визита и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество между Военным колледжем ВВС США и НИУО МО РА.

Национальный исследовательский университет обороны МО РА