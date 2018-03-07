Помощь армии предосудительна?

Я так и не понял, с какого момента сложилась такая ситуация, что помощь армянской армии стала предосудительным, порицаемым и даже позорным явлением? В последние несколько недель я вижу публикации, в которых авторы утверждают, что помогать армии деньгами, покрышками, стиральными машинами или туфовыми камнями неправильно. В чем тут именно неправильность, яснее так и не стало.

Если таким образом выясняется, что армянская армия нуждается в помощи, то позвольте мне проинформировать вас, что в помощи нуждаются все армии мира, в том числе тех стран, чей военный бюджет достигает десятков миллиардов долларов. В этих странах существует множество фондов и благотворительных организаций, которые собирают деньги и разные вещи для армии, и это, как я понимаю, не считается ни «собиранием милостыни», ни «попрошайничеством». Напротив, волонтеры, помогающее армии, гордятся своей деятельностью, а армия, в свою очередь, благодарна им. Я не столь хорошо знаком с второстепенными сайтами и социальными сетями этих стран, но мне не кажется, что группы, осуждающие деятельность, направленную на поддержку армии, не выходят за пределы «маргинальных» рамок.

С 1991 годом армяне, проживающие в Армении и за пределами Армении, богатые и «обычные» граждане оказывали армии помощь. И что, этого не нужно было делать? Царукян строит в Арцахе воинскую часть, это предосудительно? Во время войны в апреле, люди возвращались с «целины», чтобы защитить свою землю. Может и они поступали неправильно?

В последние два-три года среди нас сформировалась группа людей, отвергающая и ниспровергающая все, что можно, которые вряд ли составляет большинство нашего общества, но эта группа очень активна и ей удается успешно «затыкать рты» и «сажать на место» противников этих ее подходов. Тем самым в нашем обществе растет филистерство и степень цинизма. Для страны, пребывающей в нашем положении, подобные тенденции мне кажутся опасными.

… Недавно в Фейсбуке я прочитал комментарий об одном молодом человеке из Армении – мало ему того, что он учится в Кембридже, да еще и хочет помогать армянской армии. Вот уже действительно – два смертных грехах одновременно, это слишком много.