Энергетическая политика нового кабинета Меркель разочарует российских экспортеров

Крупнейшим поставщиком нефти, газа и угля в Германию является Россия. Энергетическая политика Берлина в ближайшие годы пойдет вразрез с интересами российских экспортеров, отмечается в публикации Deutsche Welle.

Чего ждать «Газпрому», «Роснефти» или, скажем, «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) от нового правительства Германии? Какую энергетическую политику будет проводить в ближайшие три с половиной года страна, для которой Россия является главным поставщиком энергоносителей? Причем не только газа и нефти, что широко известно, но также и угля.

Доля возобновляемой энергетики должна вырасти до 65 процентов

О среднесрочных задачах и долгосрочных целях энергетической политики Германии можно судить по коалиционному договору между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). После одобрения этого 177-страничного документа рядовыми социал-демократами, о чем было объявлено 4 марта, он из проекта превратился в официальную программу нового правительства Германии. Оно начнет действовать после того, как Ангела Меркель (Angela Merkel) 14 марта будет избрана канцлером ФРГ.

Так чего же ждать от этого правительства, которому предстоит работать до 2021 года, российским экспортерам из топливно-энергетического комплекса (ТЭК)? Ключевая проблема для них состоит в том, что Россия поставляет в Германию углеводороды, а стратегическая цель ФРГ состоит в ускоренном отказе от ископаемых энергоносителей и в форсированном развитии возобновляемой энергетики ради защиты окружающей среды и глобального климата. Программа новой «большой коалиции» полностью подтверждает приверженность этой долгосрочной цели и содержит список конкретных мер на пути к ней.

В главе «Энергетика» экономического раздела программы совсем мало конкретных цифр, но они весьма красноречивы. Так, новое правительство ФРГ, говорится в коалиционном договоре, «будет стремиться к 2030 году довести долю возобновляемой энергетики примерно до 65 процентов». Если учесть, что в 2017 году доля ветра, биомассы, солнца и других возобновляемых источников в немецкой электроэнергетике составляла 33-36 процентов (в зависимости от методики подсчета), то речь идет фактически об удвоении этой доли всего за десять с небольшим лет.

Ставка на ветропарки и накопители энергии

С этой целью новое правительство ставит задачу уже в 2019-2020 годах увеличить генерирующие мощности «как ветропарков на суше, так и фотовольтаики соответственно на 4 гигаватт». Восемь гигаватт дополнительной мощности равны, для сравнения, приблизительно 7-8 атомным электростанциям.

Одновременно должно продолжиться строительство морских ветропарков. В коалиционном договоре отмечается их большая роль в промышленной политике Германии и ставится задача создать в море национальный опытный ветропарк для «изучения потенциала морской ветроэнергетики». Главная цель полигона будет, видимо, состоять в том, чтобы понять, насколько стабильно ветрогенераторы в морских условиях вырабатывают электроэнергию. Новейшие исследования утверждают, что они могут устойчиво работать практически круглый год.

Иными словами, новое правительство ФРГ намерено серьезно взяться за ключевую проблему возобновляемой энергетики — неустойчивого производства электроэнергии в зависимости от того, дует ли ветер и светит ли солнце. Решению этой проблемы будет также служить выделение бюджетных средств на разработку различных технологий сохранения энергии и субсидирование действующих накопителей. Новое правительство Германии намерено, в частности, создать в рамках Общества имени Фраунгофера, объединяющего институты прикладных исследований, отдельный институт по технологиям накопления энергии.

План отказа от угля будет готов к концу 2018 года

Весьма подробно в коалиционном договоре прописаны меры, призванные стимулировать и ускорить сооружение линий электропередачи, необходимых для доставки электроэнергии из Северной Германии, где сосредоточены ветропарки на море и на суше, к большим промышленным центрам в Южной Германии. Там значительная часть электроэнергии до сих пор вырабатывается на атомных электростанциях, которые будут отключены в 2022 году.

Дальнейшее форсированное развитие возобновляемой энергетики в Германии неминуемо приведет к ускоренному сокращению доли угля в немецкой электроэнергетике (а его роль в отоплении зданий и так уже невелика). Правда, после 2011 года, когда ФРГ взяла курс на отказ от атомной энергии, эта доля в течение нескольких лет росла, что и обеспечило российским экспортерам значительный рост поставок угля на немецкий рынок.

Теперь, по всей видимости, начнется многолетний спад. Для российских поставщиков угля в Германию ключевым пассажем коалиционного договора в главе «Климат» является решение созвать многостороннюю комиссию из представителей бизнеса, экологического движения, профсоюзов и местных властей в целью до конца 2018 года выработать общенациональную программу действий по защите глобального климата.

Одним из элементов этой программы, говорится в документе, должен стать «план поэтапного сокращения и прекращения использования угля в производстве электроэнергии, включая окончательную дату». Это означает, что уже со следующего года Германия может начать активно закрывать наиболее старые и вредные с точки зрения выброса углекислого газа угольные электростанции, что сократит закупки угля, в том числе в России.

Причем в течение десятилетия эти закупки могут полностью сойти на нет, поскольку в качестве возможной даты окончательного отказа от угля часто называется 2030 год. Так что у российских угольщиков долгосрочных перспектив на немецком рынке нет. Каковы они у российских газовиков, понять по коалиционному договору весьма трудно, поскольку в главе «Энергетика» природному газу уделено минимальное внимание. Там, в частности, нет ни слова про газопроводы, тем более про «Северный поток-2».

Зато есть вторая ключевая цифра. Новое правительство Германии намерено провозгласить национальной целью сокращение энергопотребления до 2050 года на 50 процентов. Достижение столь амбициозной цели должны обеспечить энергосбережение и повышение энергоэффективности во всех сферах жизни. Это — плохая новость для «Газпрома», который, обосновывая, к примеру, необходимость «Северного потока-2», исходит из растущего или хотя бы стабильного энергопотребления и, в частности, использования природного газа в Германии и в целом в ЕС.

Решение построить в Германии терминал по приему СПГ

Еще одна плохая новость для «Газпрома» состоит в том, что новое правительство ФРГ намерено «создать в Германии инфраструктуру для СПГ». Эта строчка в коалиционном договоре может означать только одно: вскоре будет принято долго откладывавшееся решение построить в североморском порту Вильгельмсхафене терминал по приему сжиженного природного газа, который станет конкурентом российскому трубопроводному газу.

Если прибавить ко всему этому планы всемерно стимулировать электромобильность и тем самым снижать потребление нефтепродуктов, то напрашивается очевидный вывод: новое правительство Меркель, если оно всерьез возьмется за дело, российских поставщиков углеводородов не обрадует.

Фото — Deutsche Welle