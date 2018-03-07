Глава МИД Британии: Лондон ответит решительно, если Россия окажется причастна к отравлению экс-офицера ГРУ — видео

Великобритания ответит решительно, если окажется, что Россия причастна к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сказал глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Об этом передает ВВС.

Он назвал Кремль «злонамеренной и дестабилизирующей силой», допустил ужесточение санкций против России и даже отказ от представительства Великобритании на чемпионате мира по футболу, который стартует в России через три месяца.

Скрипаль, осужденный в России за госизмену в 2006 и выменянный позже на пойманных в США российских шпионов, попал в больницу в критическом состоянии, и власти подозревают отравление.

«Сейчас звучат различные версии вызывающего беспокойство происшествия в Солсбери, где были обнаружены без сознания 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия», — сказал Джонсон в парламенте.

Реакция главы МИДа Британии на ситуацию со Скрипалем Реакция главы МИДа Британии на происшествие с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем. Posted by Русская служба Би-би-си — BBC Russian on Dienstag, 6. März 2018

«И хотя было бы неверным делать выводы до завершения расследования, я могу заверить палату, что если появятся доказательства причастности государства, правительство Ее Величества ответит решительно и должным образом», — сказал он.

Позднее источник телеканала Sky News, близкий к Форин-офис, заявил, что Джонсон вовсе не стремится лишить сборную Англии по футболу возможности принять участие в чемпионате. По данным телеканала, речь идет лишь о возможном сокращении офиицальной делегации Великобритании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова своего британского коллеги в довольно резкой форме.

«Такие заявления главы внешнеполитической службы — это дикость. Потому что есть какие-то процессуальные нормы, какое-то следствие, какое-то уважение к законам. Как человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношение к правоохранительным органам, делает такие заявления? На основе чего? Прежде всего нужно провести хотя бы какие-то элементарные дознавательные действия», — сказала она.

«Очернительство России»

Кремль сообщил во вторник, что у него нет информации о причинах случившегося со Скрипалем и предположил, что британская пресса попробует «раздуть вокруг этого очередной скандал с очередными обвинениями в адрес российских спецслужб». Посольство России в Великобритании выпустило аналогичное заявление.

«Из СМИ может сложиться впечатление, будто речь идет о спланированной акции со стороны российских спецслужб, что абсолютно не соответствует действительности. Однако ситуация в медийном пространстве быстро перерастает в новый виток ведущейся в Великобритании антироссийской кампании. Вниманию читателей предлагаются различные спекуляции, суть которых сводится, в конечном счете, к очернительству России», — говорится в нем.

Отношения Великобритании и России так и не наладились после ссоры из-за отравления бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году.

«Я боюсь, что всем давно понятно, что Россия во многих аспектах — злонамеренная и дестабилизирующая сила, и Великобритания является мировым лидером в стремлении противостоять этой активности», — сказал Джонсон.

Он сказал, что если подозрения подтвердятся, то будет «сложно представить, что Великобритания будет представлена в обычном виде» на Чемпионате мира по футболу в России. Позже чиновники уточнили, что речь идет об официальной делегации, а не английской сборной.

Кроме того, Джонсон пообещал «пересмотреть режим санкций и, может быть, принять дополнительные меры» в отношении Москвы, если в деле Скрипаля обнаружится российский след.

«Правительство предпримет все необходимое для защиты жизни людей в этой стране, защиты наших ценностей и свобод. Я не буду показывать пальцем, но я скажу властям других государств, что ни одно покушение на жизнь невинных людей на британской земле не останется безнаказанным», — сказал Джонсон.

Фото — ВВС