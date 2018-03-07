Отголоски Кавказа в Мексике: 30-летие войны в Нагорном Карабахе

В 1905-м году близкий друг Оскара Уайльда и Габриэле д’Аннунцио – гватемальский писатель и журналист Энрике Гомес Каррильо, известный своими романами и рассказами как «принц летописи», путешествовал в Российскую империю, для того, чтобы написать статьи о ней. Россия, которую он увидел, все еще переживала волнения, имевшие место несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге.

Результатом его поездки стал серьезный труд под названием «Современная Россия», недавно он был положен на стол мексиканских читателей благодаря усилиям Секретариата культуры. В своей работе автор представляет жестокую реальность, которая царила во всей России при императоре Николае II: восстания рабочих, студенческие протесты, нищета в селах, цензура в средствах массовой информации, распространение и расширение социалистического движения и межэтническая напряженность в отдаленных провинциях. Одним словом – реальная картина предреволюционной России глазами латиноамериканца.

В одной из самых запоминающихся частей своей книги Энрике Гомес Каррильо описывает массовые убийства армян в Баку, совершенные татарами (так автор называет азербайджанцев) при попустительстве царских властей – с целью удержания лояльности мусульманского населения, и это все имеет прямое отношение к нынешней реальности. Пером талантливого гватемальца представлено, как было положено начало ужасающим зверствам по отношению к первой нации, официально принявшей Христианство, и эти события напрямую связаны с истоками Карабахского конфликта.

Корни Карабахского района, расположенного в самом сердце находящегося на перекрестке Азии и Европы и являющегося палитрой разных народов и наций Кавказского нагорья, уходят глубоко в историю, составляя часть сформированных в первом веке до нашей эры древних армянских царств.

В недавнем прошлом эта территория пережила взаимовлияние и столкновения разных империй — России, Турции, Ирана: факт, которым обусловлена ее нелегкая судьба. В начале 20 века, после вторжения большевиков на Кавказ и в дальнейшем в процессе формирования Советского Союза по решению Сталина этот район был передан мусульманскому Азербайджану с целью сохранения лояльности последнего, разделения региона и усмирению националистических настроений среди армян. Советский режим обеспечил относительно спокойный период, несмотря на многочисленные письма о воссоединении с Арменией, написанные армянским населением района, составляющим 94 процента от общего.

Веяния политики «перестройки» в Советском Союзе стали причиной для того, чтобы 20 февраля 1988 года армяне Карабаха снова обратились к Москве с просьбой воссоединения с Арменией – в ответ на политику Баку, направленную на ликвидацию исторического присутствия армян в регионе. Заявление было отклонено, вызвав рост напряженности, обусловленный информацией о нападениях на армян в Азербайджане. В частности, в ночь на 27 февраля в промышленном городе Сумгаит, находящемся в тридцати километрах от Баку, начались погромы армян, в результате этого находящиеся на Каспийском море советские десантные подразделения вошли в город для предотвращения трагедии. Это событие для конфликта стало переломным моментом, зверства по отношению к армянам продолжились, выявив, что переговоры с Азербайджаном по мирному решению требований Нагорного Карабаха практически невозможны.

Таким образом, конфронтация перешла в военный конфликт между армянами Карабаха и Азербайджаном. После распада СССР Нагорный Карабах провозгласил свою независимость и одержал победу на поле боя, в результате чего была создана Минская Группа – в сопредседательстве США, России и Франции. В 1994 году был подписан Бишкекский протокол о перемирии. Начиная с этого момента, Нагорный Карабах образовал де-факто республику, несмотря на то, что она все еще остается непризнанной международным сообществом. В этом смысле нагорно-карабахский конфликт превратился в межнациональные столкновения, став одним из замороженных конфликтов на постсоветском пространстве, и на протяжении 30 лет напряженность сохраняется.

В дополнение к сумгаитским погромам армян произошли погромы и в других городах – в Кировабаде в 1988-м году и в Баку в январе 1990 года (достойна внимания история одного из лучших шахматистов планеты Гари Каспарова, который из-за своих армянских корней был вынужден бежать из Баку, избежав неминуемой смерти). Тем не менее, правительство Азербайджана отвергает факты, одновременно пытаясь обвинить армян в том, что в ночь на 26 февраля 1992 года в 7 километрах от Степанакерта в городе Ходжалу ими был совершен «геноцид».

Обвинения в адрес армянских подразделений по поводу событий в Ходжалу, как минимум, можно оспорить, поскольку тщательное изучив то, что произошло в поселении, можно прийти к выводу, что случившееся было результатом различных интриг и внутренней политической борьбы в Азербайджане. К примеру, первый президент этой страны Аяз Муталибов неоднократно заявлял, что это преступление спровоцировала оппозиция (к которой принадлежал Гейдар Алиев, в 1993 году взявший власть и утвердивший диктатуру, которая продолжается и ныне – при президентстве его сына Ильхама Алиева), чтобы свалить вину на Муталибова и лишить его должности. Параллельно, разные организации, например, Helsinki Watch заявила, что гражданское население Ходжалу азербайджанские военные использовали в качестве живого щита, они использовали данную местность, чтобы регулярно бомбить Степанакерт.

Наряду с политическими спекуляциями со стороны азербайджанского правительства по поводу этих событий имеет место еще и гонка вооружений и военная риторика против армян, целью которой является возвращение этого района путем применения силы. В ответ 20 февраля прошлого года власти Арцаха провели конституционный референдум, направленный на укрепление исполнительной власти, он даст возможность использовать более эффективные методы против вражеской позиции Азербайджана.

Несмотря на то, что с первого взгляда этот конфликт для Мексики может показаться очень далеким, начиная с 2008 года, когда посольство Азербайджана с разными общественными организациями стало осуществлять активную лоббистскую деятельность, наша страна вовлеклась в этот конфликт. Стратегия Азербайджана больше известная как “икорная дипломатия” представляет собой кампанию, преследующую цель сделать так, чтобы международное сообщество назвало геноцидом события в Ходжалу. В этом смысле, спекулируя на неосведомленности, они рассматривают Мексику в качестве важнейшего звена в Латинской Америке, которое можно использовать против Армении.

Данная лоббистская деятельность достигла своей цели в 2011 году, когда Палата депутатов и Сенат Мексики приняли две резолюции – одна из них признавала геноцид в Ходжалу, вторая обвиняла Армению в оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Параллельно с этим на известной площади Тлакскоаке в Мехико был установлен памятник жертвам так называемого геноцида в Ходжалу.

В обоих случаях неосведомленные мексиканские политические деятели допустили грубейшие ошибки, их действия привели к дипломатическому кризису, навредив имиджу нашей страны на Южном Кавказе. И несмотря на то, что Секретариат по внешним связам сохраняет нейтралитет, выражая поддержку деятельности Минской группы, тем не менее, Мексика, фактически, имеет проазербайжанскую позицию, учитывая, что две вышеперечисленные резолюции так и не были аннулированы.

В последнем эпизоде данной истории в октябре 2017 года визит трех мексиканских депутатов в Нагорный Карабах вызвал протест посольства Азербайджана, которое утверждало, что они без разрешения Азербайджана, посетили оккупированные территории этой страны». На самом деле подобные протесты со стороны Баку преследуют цель напугать политических деятелей, желающих узнать армянскую точку зрения. Основной целью данной политики является следующее: запретить людям на месте узнавать действительность и таким образом содействовать одному из самых коррумпированных и авторитарных режимов (в индексе свободы прессы среди 180 стран в прошлом году Азербайджан занимал 160 место).

30-летие войны в Нагорном Карабахе является хорошим поводом для Мексики, чтобы переосмыслить свою политику в отношении этого региона и стать более ответственной страной, особенно с учетом напряженности на линии соприкосновения и вероятности новых военных столкновений между Баку и Ереваном.

Так, в качестве первого шага Мексика должна признать право армян Карабаха на самоопределение, это будет соответствовать основополагающим принципам нашей внешней политики. Этот первый шаг должен сопровождаться новой стратегией по исключению распространения искаженной информации о событиях в Ходжалу, так называемом геноциде, который не был признан ни одним серьезным представителем международного сообщества, ООН или какой-либо другой организацией. Необходимо осознавать и то, что политика по признанию так называемого геноцида в Ходжалу является частью другой политики – по отрицанию геноцида армян в Османской империи в 1915-1923 гг. А она, в свою очередь является частью стратегии, осуществляемой Турцией, основным союзником которой и является Азербайджан. Следовательно, в качестве первого шага необходимо начать исправлять ошибки прошлого, в результате которых мы имеем постыдное наследие в виде памятника на площади Тлакскоаке в Мехико, а также двух резолюций, которые, глубоко ранят армян и в частности, живущих в опасности карабахцев, а также оскорбляют народ Мексики, которому в качестве реальности преподносят факты, как минимум, дающие повод для серьезных сомнений.

Рикардо Хавьер Карденас Гутьеррес

Доктор политических наук, специалист по вопросам международной политики