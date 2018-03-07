Министр культуры обещает быть «открытым»

6-го марта министр культуры Армении Армен Амирян, директор Национального киноцентра Шушаник Мирзаханян и художественный руководитель киноцентра Арсен Багдасарян на пресс-конференции представили новый порядок выбора финансирования фильмов и затронули проблемы в данной сфере.

Арсен Багдасарян в общих чертах представил структуру и деятельность киноцентра. Было отмечено, что целью осуществляемых структурных преобразований станет развитие в Армении кино и распространение продукции на мировом рынке.

В свою очередь министр Армен Амирян отметил, что киноцентр больше не будет заниматься производством фильмов, а займется поддержкой отечественной киноиндустрии.

Шушаник Мирзаханян отметил, что бюджет 2018 года составляет 274 млн. драмов, и отвечая на вопрос Aravot.am, сообщила, что 30% этой суммы будет выделено на дебютные фильмы. «Самое главное, что все средства, которые будут предоставлены для работы с фильмами, должны быть выполнены в Армении», – добавила г-жа Мирзаханян.

Было отмечено, что по итогам проводимых конкурсов и обсуждений в соответствии с набранными баллами будут определяться лучшие проекты и размеры финансирования, после чего все это будет представляться на утверждение министру культуры.

Министр пообещал, что весь процесс, от приема и до утверждения заявок будет открытым, и в нем также могут участвовать журналисты.