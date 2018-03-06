В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26: 32 погибших

Министерство обороны России сообщило, что в Сирии при посадке на базе Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26, погибли 32 человека. Министерство утверждает, что самолет не был сбит, передает ВВС.

Как рассказали в ведомстве, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим около 500 метров и столкнулся с землей. Минобороны, ссылаясь на доклад с места происшествия, утверждает, что по Ан-26 «не было огневого воздействия» — то есть, он не был сбит. Катастрофа произошла около 16:00 по ереванскому времени.

На борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

Министерство создаст комиссию, которая изучит все возможные версии катастрофы. По предварительной информации, самолет мог разбиться из-за технической неисправности.

Проверкой на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов после крушения Ан-26 займется и главная военная прокуратура.

Последний крупный инцидент с российской авиацией в Сирии произошел 3 февраля. Тогда в провинции Идлиб был сбит штурмовик Су-25 российских военно-воздушных сил. Пилотировавший его летчик катапультировался, но был окружен боевиками и подорвал себя гранатой.

Предыдущая авиакатастрофа с большим количеством погибших произошла с самолетом российского минобороны в декабре 2016 года. Тогда в Сочи разбился Ту-154, который направлялся в Сирию. На борту находились 92 человека — в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Российские военные регулярно отчитывались о работе Ан-26 в зоне конфликта в Сирии. Например, 5 января транспортник этого типа доставил с авиабазы Хмеймим груз российской гуманитарной помощи в Дамаск.

В январе 2015 года в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Абу ад-Духур (провинция Идлиб) разбился Ан-26 ВВС Сирии, перевозивший военнослужащих из Дамаска. Тогда в результате катастрофы погибли 30 человек — по официальным данным, ее причиной стал сильный туман.

Ан-26 — военно-транспортный самолет, который предназначен для перевозки боевой техники и войск. Сейчас основными эксплуатантами Ан-26 являются вооруженные силы России (более 100 самолетов), военно-воздушные Китая (около 20 самолетов) и воздушные силы Украины (около 20 самолетов).

Фото — ВВС