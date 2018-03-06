Расследование — как Россия вмешивалась в дела США: полное досье — вчера, сегодня и завтра

Planeta.media. Ксения Кириллова. Вмешательство России во внутренние дела США и поддержка выгодных ей и разрушительных для Америки процессов не является делом прошлых или будущих выборов. Оно продолжается и сегодня, не прекращаясь ни на один день.

16 февраля спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения 13 российским гражданам за вмешательство в президентские выборы в США. Текст обвинений читается практически как детектив, и детально описывает работу «фабрики троллей» по влиянию на общественное мнение американцев. Сюда входит использование поддельных аккаунтов с помощью украденных личных данных граждан США, конкретные акции, выделяемые на них суммы и т.д. Самое главное, в заключении прямо указано, что с февраля 2016 года кремлевская операция сосредоточилась на поддержке двух кандидатов в президенты: Дональда Трампа и Берни Сандерса, а затем, соответственно, только Дональда Трампа.

На самом деле, ничего удивительного в этом документе нет. Безусловно, до публикации обвинительного заключения мы не знали конкретных сумм, имен фигурантов, и знали далеко не все фальшивые аккаунты, используемые российскими спецслужбами. Однако для всех, кто внимательно следил за ходом предвыборной кампании, было очевидно, что Кремль делает все возможное и невозможное для продвижения своего кандидата. Попробуем перечислить хотя бы самые яркие признаки, ранее фиксируемые нами в публичном пространстве, и полностью подтверждающие выводы следствия.

До и во время выборов

1.На дискредитацию демократов были направлены все российские СМИ: как внутренние, так и внешние. Их клеймению были посвящены практически все новостные передачи в России. Против демократов работали подконтрольные России хакеры и Викиликс, публиковавшая результаты взломов. Как выяснилось впоследствии, даже документ, на основании которого ФБР перед самыми выборами возобновило дело в отношении Хиллари Клинтон, оказался подделан.

2.Более того, Москва дошла до прямого ядерного шантажа, при этом прямо заявляя, что ядерная война в случае победы Клинтон будет практически неизбежна. Так, в октябре 2016 года на российском телевидении одна за другой выходили специализированные передачи, посвященные не только качеству бомбоубежищ, но и технологиям работы противоракетной обороны. На официальном канале Министерства обороны РФ и вовсе вышел двадцатиминутный сюжет под громким названием «Обама угрожает России!», в которой было прямо заявлено, что США – «это враг человечества». Тогда же известный российский журналист Александр Сотник опубликовал на своей странице в соцсетях пост женщины, утверждающей, что детей одной из московских школ пугают ядерной войной с США и смертью в случае победы на президентских выборах Хиллари Клинтон.

3.Сейчас уже не является секретом, что группа добровольцев-энтузиастов из числа американских патриотов во главе с ветераном ЦРУ Чарльзом Левеномсоздали неформальное движение по борьбе с российской дезинформацией в соцсетях. Работа этой группы впоследствии была описана в крупных американских СМИ. С 2015 года я была частью этой команды, и неоднократно описывала тактику работы российских троллей в 2015 и 2016 годах. В 2016 году многочисленные армии троллей, уже несколько лет активно работающие в американском медиапространстве, в том числе в профессиональном сообществе Линкедин, в один миг превратились из про-путинских в про-трамповских, и я, участвуя в работе команды по идентификации этих троллей, лично отслеживала это превращение. Мы, безусловно, не знали всего масштаба работы «ольгинских специалистов», но некоторые вещи были бесспорны:

– «установленные» и впоследствии разоблаченные тролли, выдававшие себя за американских, французских и иных иностранных граждан, публиковали материалы в поддержку Дональда Трампа и клевету на его соперников;

– очень многие материалы, в том числе конкретные мемы, картинки, лозунги, клеветнические пассажи и т.д. были разработаны в России, поскольку я лично находила их первоисточники на русском языке в российских медиа, и только несколько месяцев спустя появлялись их англоязычные аналоги. В частности, эти мемы касались конспирологических теорий о «сотрудничестве Сороса с нацистами», «фотожаб» на Хиллари Клинтон и Обаму, ничем не подтвержденных утверждений о том, что Обама якобы находится в сговоре с мусульманскими террористами и т.д. Стилистика работы, формулировки, используемые «аргументы», конкретные цитаты для меня, как для человека, несколько лет исследующего современную российскую пропаганду, не оставляли сомнений в том, где и кем сделаны эти материалы. Конкретные примеры такой работы теперь в изобилии представлены в материалах уголовного дела.

– моя подруга, дипломированный американский лингвист, с пяти лет проживающая в США и прекрасно чувствующая английский язык, без труда определяла, когда под видом американцев писали иностранцы, и лично вычислила множество троллей. Безусловно, о своих наблюдениях мы многократно указывали в своих статьях.

4. Помимо работы с американцами «под чужим флагом», подавляющее большинство русскоязычных СМИ в США также заняли абсолютно про-трамповскую позицию. Это касается и тех СМИ, которые позиционируют себя как «оппозиционные» и «антипутинские». Более того, тролли занимались активным продвижением Трампа даже во враждебных Москве русскоязычных сообществах, например, среди украинцев США. Словом, работа с эмиграцией являлась еще одним важным направлением деятельности Москвы.

5. При этом, как выяснилось впоследствии, практически все члены команды Трампа еще до выборов имели очень тесные, и часто финансовые отношения с Москвой. В течение последнего года американские СМИ так подробно писали о связях и контактах Майкла Флинна, Пола Манафорта, Картера Пейджа, Джареда Кушнера и других, и даже о первых предъявленных обвинениях, что нет смысла повторять это здесь.

6. Помимо связей с Россией «на самом верху», американские правые поддерживают тесные контакты с Москвой на самых разных уровнях. После инцидента в Шарлотсвилле в августе 2017 года в американской прессе появились обширные материалы о связях местных крайне правых с российским правым идеологом Александром Дугиным и другими агентами влияния Кремля. Конечно, это не отменяет того, что Москва пыталась повлиять и на крайней левый фланг американского политического спектра, используя «чужой флаг» для контактов с обоими группами радикалов.

Однако американские крайне правые явно представляют больший приоритет для Кремля, в первую очередь в силу своей специфики. В отличие от левых радикалов, которые придерживаются анархистских взглядов, и потому не имеют представительства во власти и не участвуют в политической борьбе, оставаясь довольно маргинальным «уличным» движением, ультраправые стараются активно влиять на политическую жизнь. Они делают упор на патриотическую риторику, способную привлечь большее количество последователей, настроены государственнически, и предпочитают не утопическую коммунистическую анархию, а националистическую диктатуру – ту самую, которую пытаются выстроить в США Трамп и его поклонники.

К тому же, для взаимодействия с левыми Россия не имеет готовой «идеологии на экспорт», поскольку в своем международном имидже она старается придерживаться образа «хранителя традиционных ценностей», ориентированного именно на консерваторов. Поэтому взаимодействие Москвы с левыми радикалами осуществляется в основном через фальшивые аккаунты – с целью создания хаоса и получения нужной «картинки» для большей радикализации правого спектра. А вот с правыми экстремистами Москва поддерживает, помимо этого, еще и прямые контакты, что добавляет ей рычагов воздействия на правый спектр (учитывая, что структуры крайне правых в принципе организованы лучше, чем левые).

7. Кроме этого, Москва поддерживает контакты с республиканцами не только на «высшем» и «низшем», но и на многих других уровнях. Сюда относятся и связи российских лоббистов с NRA, и контакты на уровне отдельных мозговых центров (наиболее яркие из них были детально описаны в прошлом году российским публицистом Андреем Пионтковским). Не случайно в американской прессе выходили целые статьи, посвященные тому, как Республиканская партия в последние годы превратилась в «партию Путина».

Поведение самого Дональда Трампа в период избирательной кампании ясно свидетельствовало о том, что он полностью и всецело принимает помощь Москвы. Трамп ежедневно цитировал российскую пропаганду и все используемые Москвой конспирологические теории: начиная от того, что в Украине наблюдается «хаос от развязанной Обамой войны» до откровенной клеветы в адрес США. В частности, он утверждал, что «состояние Америки катастрофическое, и демократии в ней на самом деле нет», и что его страна ничуть не лучше России, где убивают оппозиционеров. Ранее такие высказывания позволяли себе только левые радикалы анархистского толка, однако при Трампе они вполне органично вписались в республиканскую повестку.

При каждом удобном случае Трамп громогласно восхищался Путиным, активно защищал его вопреки всем фактам и интересам собственной страны, призывал русских хакеров к дальнейшим взломам с целью поиска «недостающих писем» и ни разу не упрекнул Путина даже за явные преступления против США. Более того, не будучи уверенным в своей победе, Трамп угрожал непризнанием результатов выборов и заявлял об их «фальсификации», призывая своих сторонников к массовым протестам. Американские эксперты справедливо предполагали, что такая идея могла быть подсказана Трампу только Путиным, который воспринимал протесты 2011-12 годов в России исключительно как продукт влияния извне.

К слову, очень показательной была реакция Трампа на опубликованную в апреле прошлого года информацию о том, что ЦРУ еще в августе 2016 года предоставило президенту Обаме подробный доклад, в котором отмечалось, что Владимир Путин лично отдал приказ на вмешательство в американские выборы, притом с конкретной целью – нанести урон кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон и помочь избрать ее оппонента, Дональда Трампа.

Вопреки фактам, Трамп разразился серией твиттов, в которых постоянно намекал на то, что раз Обама не предпринял мер против российского вмешательства в выборы, это значит, что вмешательство было осуществлено в пользу демократов. Таким образом, он прямо обнажил свою собственную логику и то, как он сам поступил бы в этом случае. По сути, он прямо показал, что с его точки зрения, наказывать враждебное государство можно лишь в том случае, если оно вредит твоим личным интересам. В том же случае, если действия врагов приносят тебе личную выгоду, недопустимо принимать против них никаких мер. И, как мы видим по поведению самого Трампа, на практике он руководствовался именно этой логикой. Кремль, со своей стороны, не скрывал ликования по поводу избрания Трампа, а депутаты Госдумы России отмечали это событие с шампанским.

К слову, это поведение резко контрастирует с поступками Берни Сандерса, который, хоть и был на начальном этапе поддержан Кремлем, без малейших проблем признал свое поражение, многократно повторял, что интересы страны важнее его личных интересов, и все это время призывает к тщательному расследованию «российского следа». Очевидно, что Сандерс не боится никаких разоблачений и подчеркивает, что ему нечего скрывать, то есть, в отличие от Трампа, демонстрирует естественное поведение невиновного человека.

После выборов

После выборов подобная политика Трампа не только продолжилась, но и стала набирать обороты. Открытая поддержка Владимира Путина, некритичное его цитирование, выгораживание и превозношение в сочетании с откровенным издевательством над выводами собственной разведки; сравнение разведсообщества со спецслужбами нацистской Германии еще год назад было расценено многими американскими экспертами как прямая угроза национальной безопасности. Трамп настаивал на непричастности России к вмешательству в американские выборы, и делал это публично и неоднократно (на этом фоне особенно забавно наблюдать, как активно он отрицает сегодня собственные слова).

Помимо гневной риторики, Трамп предпринял ряд шагов по практическому давлению на правоохранительные органы США. 9 мая прошлого года он уволил директора ФБР Джеймса Коми, предварительного потребовав от него личной лояльности и прекращения расследования в отношении Майкла Флинна, на что Коми ответил отказом. Как впоследствии выяснили американские СМИ, летом он также рассматривал возможность увольнения спецпрокурора Мюллера. Наконец, апогеем войны Трампа с американским разведсообществом стала публикация дискредитирующего расследование «меморандума Нунеса», который, по мнению ветеранов разведки и контрразведки, нанес колоссальный ущерб американской безопасности.

В дополнении к этому американский президент активизировал нападки на другие американские институты, в частности, независимую прессу (которую, как мы помним, он назвал «врагами народа»), независимые суды (вспомним его нападки на американских судей) и оппозицию, которую он прямо назвал «предателями» за отказ аплодировать ему. Таким образом, Трамп целенаправленно пытается уничтожить ключевые американские институты, обеспечивающие сохранение демократии и принципа разделения властей. При этом, по странному совпадению, активизация таких нападок происходила ровно в те моменты, когда расследование «Рашенгейта» раскрывало новые факты, и все ближе подбиралось к Трампу и его окружению.

Тем временем поддержка Путина Трампом продолжилась и во внешней политике. В частности, американский президент постоянно настаивал на сотрудничестве с Москвой в части «борьбы с терроризмом», повторял, что верит Путину, и упрямо отказывался его критиковать. Он до последнего не хотел подписывать закон о санкциях, называя его «антиконстуционным», и даже сейчас, как отмечают эксперты, лично или через своих помощников добился засекречивания части «кремлевского доклада», что блокирует возможность прямого действия американского законодательства о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем. При этом Трамп умудрился испортить отношения с ведущими зарубежными союзниками США – тоже к большому удовольствию Москвы.

«Броманс» двух лидеров стал настолько очевиден, что даже известный российско-американский историк, специалист по безопасности и соавтор покойного Александра Литвиненко Юрий Фельштинский отметил, что «все пункты соглашения между Путиным и Трампом ясны как минимум потому, что изо дня обе стороны тупо оглашают их вслух, как бы специально для того, чтобы всем, наконец, все стало понятно».

Апогеем этой политики стало недавнее сочетание трех событий: уже упомянутое засекречивание важнейшей части «кремлевского доклада», приглашение в страну находящихся под санкциями руководителей российских спецслужб и печально известный «меморандум Нунеса». После этого даже российские военные аналитики не смогли сдержать радости и признали, что Трамп действует в их интересах.

«Обнародование доклада Девина Нунеса и расследование представленных в нем материалов грозит масштабной чисткой ФБР, другим спецслужбам США и Минюсту, и политическим землетрясением в Конгрессе. Спецслужбы – это главный институт американской демократии, и если Трамп овладел им вполне, то дни фейковой глобалистской прессы и впавшего в маразм Конгресса сочтены», – предрекли авторы «Военного обозрения», радуясь, что Трамп «перешел в наступление», может позволить себе открытое общение с российской разведкой и скоро полностью добьется уничтожения механизма разделения властей, свободной прессы и независимой, подчиненной лишь закону правоохранительной системы.

При этом руководители всех американских спецслужб единодушны в своем мнении: Москва попробует вмешаться и в предстоящие парламентские выборы в ноябре 2018 года. Даже назначенный Трампом Директор национальной разведки Дэн Куатс заявил, что угроза совершенно реально, и о ней нужно сообщить американской общественности, чтобы «не позволить некоторым русским указывать нам, как мы должны голосовать». Однако Трамп так и не заявил о готовности принять какие-то меры по противодействию угрозе.

«Обвинительное заключение Роберта Мюллера и реакция президента на него указывают на тревожную и все более вероятную мотивацию: президент Трамп не хочет останавливать вмешательство Кремля, которое будет влиять на наши выборы в его пользу. Скорее, он приветствует это… Вместо того, чтобы повторить воззвание разведывательного сообщества, президент активно препятствует усилиям по прекращению нападений… Более того, Трамп все еще способствует распространению антиамериканских пропагандистских сообщений из Кремля и продолжает прикрывать Путина, вводя в заблуждение американцев о вмешательстве России», – пишет в своей статье бывший офицер ЦРУ, руководитель нового консервативного движения «Stand Up Republic» Эван Макмуллин. Эти же опасения выразил в своем выступлении и член Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Тем временем Кремль и сегодня продолжает свою поддержку Трампа на этом пути теми же самыми способами, которые использовались во время предвыборной кампании:

Использование троллей и подготовка пропагандистского материала «под чужим флагом». В июле 2017 года я делала доклад об идентичности пропагандистских стратегий «путинизма» и «трампизма». Однако, помимо явной схожести приемов и тактик, мне не раз попадались идентичные формулировки, картинки и лозунги, не говоря уж о риторике. Ярким примером «перетекания» российской клеветы в американское медийное пространство является пример клеветы на Джеймса Коми, опубликованной в англоязычном источнике, но с использованием русского слова pravda, написанного латиницей.

Вообще дискредитация расследования и клевета на людей, его проводящих, теперь стала основной темой как республиканской пропаганды, так и поддерживающей ее российской. Вспомним риторику из уже упомянутой статьи из «Военного обозрения» «Трамп опять наш», где расследование спецпрокурора, ФБР и Министерства юстиции называется «заговором против Трампа и фабрикацией против него ложных обвинений», организованным «неформальной партией неоконов-глобалистов».

Отдельно стоит сказать об активности российских троллей, предшествовавших выпуск «Меморандума Нунеса». Твиттер хэштэг #ReleaseTheMemo был опубликован изначально несколькими сенаторами-республиканцами 18 января текущего года, и в этот же день был подхвачен Викиликс. При этом, как указывается на сайте американского Альянса по защите демократии, с 14 января по 31 января члены Альянса изучили 159 основных статей, распространяемых с URL-адресов связанных с Кремлем аккаунтов в Твиттере. В результате оказалось, что 31% процент топовых ссылок был посвящен легендам о «Глубинном государстве» и атакам на ФБР, Министерство юстиции и расследование Мюллера. Половина этих статей была посвящена выпуску «меморандума Нунеса». Другими мишенями российских троллей были Хиллари Клинтон, Эндрю МакКейб и Линдси Грэм. Также активно педалировалась антииммиграционная тема. На основании этих данных конгрессмены Дайэнн Файнстайн и Адам Шифф направили руководству Твиттера и Фейсбука письмос просьбой расследовать активность ботов.

1. В этот же период я отслеживала активность в различных про-трамповских группах в соцсетях, вроде групп «Trump 2020» в Фейсбук. Основная масса публикаций на этих страницах в конце января-начале февраля тоже касалась требования выпустить меморандум и сопровождалась хэштэгом #ReleaseTheMemo. Более того, про-трамповские активисты не скрывали истинную цель своего требования – надписи на ряде опубликованных там мемах в переводе на русский дословно означают: «Выпусти меморандум – закончи расследование».

2.Тем временем продолжается мощная поддержка Трампа в российской прессе. В частности, деловая газета «Взгляд» регулярно цитирует пассажи Трампа в отношении CNN как источника «фейковых новостей», переводит его твиттер-сообщения о «лживых СМИ, выходящих из-под контроля», а также готовит собственную «аналитику» на предмет того, как «CNN идет к краху», оказавшись «в ловушке антитрампистской пропаганды и негативного кадрового отбора».

3. Продолжается работа с русскоязычным сообществом. Еще в начале марта прошлого года на «Эхе Москвы» одна за другой стали появляються статьи, которые, избегая оправданий Путина и его политики, тем не менее, во многом повторяли кремлевскую риторику относительно «маккартизма», «русофобии» и «невинных встреч с российским послом». Журналист Михаил Таратута и вовсе призывал Трампа «перейти в нападение», давал советы по конкретным атакам против демократов и радовался, что Трамп «нанес удар противнику». При этом автора абсолютно не смущало, что под «ударом» он имел в виду ничем не подтвержденное и впоследствии опровергнутое заявление Трампа о том, что Обама якобы прослушивал его телефонные переговоры.

Американские поклонники Трампа, особенно в русскоязычной среде, тоже обеспокоены ходом расследования, и периодически выдвигают доводы против его продолжения, поразительно напоминающие риторику Путина времен протестов 2011-12 годов. В частности, они пугали республиканцев «гневной реакцией избирателей Трампа» в случае начала процедуры импичмента, а затем и вовсе указывали, что продолжение расследования может привести к насилию и жестокости на улицах, а следовательно, «нужно делать все возможное, чтобы этому помешать».

Проще говоря, в данном случае имел место банальный шантаж, и российские сторонники Трампа прямым текстом предупреждали, что даже в случае, если он действительно виновен в противозаконных связях с Кремлем, правоохранительным органам и конгрессменам не нужно доводить дело до импичмента во избежание «гражданской войны», а потому следует закрывать глаза на преступления, даже если таковые подтвердятся.

Трампа поддерживает большинство русскоязычных американских СМИ, в закрытых группах русских американцев в соцсетях запрещаются любые оскорбления Путина и Трампа, а также «украинская пропаганда». Параллельно создаются группы русских американцев, голосующих за республиканцев. Конечно, сама по себе подобная деятельность формально абсолютно законна, но ее масштаб и активность в русскоязычном сегменте настораживает.

Отдельно стоит сказать о тех американских последователях Трампа, которые продолжают активно распространять клеветническую информацию даже после того, как она была опровергнута юридическими документами, выводами следствия и даже порой самим Трампом. Такое откровенное игнорирование фактов в стране, где существует свободная пресса и легкий доступ к любой альтернативной информации, является, мягко говоря, очень странным феноменом, который уже невозможно объяснить просто «заблуждением».

Конечно, в большинстве случаев здесь имеет место не прямое сотрудничество пропагандистов с Россией, а скорее, обычная беспринципность, при которой интересы партии или личная ненависть к противникам ставится выше интересов страны. Позиция «цель оправдывает средства» уже многократно демонстрировалась американскими радикальными правыми. Однако не стоит забывать и формулировку из обвинительного заключения Мюллера, говорящую о том, что обвиняемые действовали «вместе с другими, известными и неизвестными Большому Жюри лицами». Таким образом, как справедливо заметил в своем очередном обзоре Игорь Айзенберг, нам следует ожидать предъявления новых обвинений.

Из всего этого можно сделать главный вывод: вмешательство России во внутренние дела США и поддержка выгодных ей и разрушительных для Америки процессов не является делом прошлых или будущих выборов. Оно продолжается и сегодня, не прекращаясь ни на один день. Год назад я писала о том, что Холодная война перенеслась внутрь Соединенных Штатов. Теперь от ее исхода зависит будущее не только американской демократии, но и вектор развития западной цивилизации.

Фото — Planeta.media