Главы МИД стран Балтии в Вашингтоне призвали дать комплексный ответ на российскую угрозу

Министры иностранных дел стран Балтии посетили Вашингтон, где призвали западных лидеров дать более комплексный ответ на российские угрозы.

Дипломаты из Эстонии, Латвии и Литвы выступили с решительным посланием на встречах с высокопоставленными официальными лицами в городе, охваченном внутренними политическими конфликтами и опасениями по поводу интриг Кремля.

Эстонский министр Свен Миксер, глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс и их литовский коллега Линас Линкявичюс поблагодарили администрацию президента США Дональда Трампа за ее поддержку НАТО.

Однако в интервью информагентству AFP после их встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министры поделились своими тревогами по поводу «гибридной» угрозы Западу, исходящей от России.

«Думаю, в последние три-четыре года мы видели, что сообщество демократических стран оказалось под ударом, – сказал Ринкевичс о российском вмешательстве и вторжениях. – Сами основы наших демократических институтов подвергаются атакам в социальных сетях с помощью фейковых новостей, а также с помощью влияния денег, и очень важно, чтобы мы держались вместе».

Страны Балтии смогут вновь выступить с этим предостережением 3 апреля, когда их президенты приедут в Вашингтон для встречи с Трампом, которая, как они надеются, станет сигналом для Москвы.

По словам Ринкевичса, речь идет о «беспрецедентной» угрозе со времен 1930-1940-х годов, когда молодые балтийские республики сначала оказались под контролем нацистской Германии, а потом Советского Союза.

После падения СССР Литва, Латвия и Эстония связали свою судьбу с Западом, выйдя из сферы влияния Москвы и присоединившись к пакту о взаимной обороне НАТО и Европейскому Союзу.

Когда на прошлой неделе президента России Владимира Путина спросили, какое историческое событие ему хотелось бы изменить, он ответил: «Развал Советского Союза».

Многие могут посчитать такое заявление предвыборной бравадой, призванной сыграть на российском национализме за три недели до выборов, на которых, как ожидается, Путин обеспечит себе пребывание в должности до 2024 года.

Для министров, однако, было бы ошибкой игнорировать одну угрозу, чтобы разобраться с другой, когда киберпространство, глобализированная экономика и медиа становятся единым гибридным полем боя.

«Проблемы безопасности сегодня становятся все более взаимосвязанными, – сказал эстонский министр Миксер. – Нет четкого разделения на внутреннюю и внешнюю безопасность, а также в географическом плане. Вопросы безопасности приобретают глобальный характер».

Приехавшие в США три министра призвали Вашингтон взглянуть в лицо угрозе американским и европейским институтам.

«Мы всегда предлагаем нашим коллегам в США и Европе быть более реалистичными и не быть наивными. Диалог важен, если он не служит дымовой завесой для бездействия», – сказал Линкявичюс.

Литовский министр отметил недавнее воинственное выступление Путина, в котором он похвастался тем, что Россия создала новое поколение ядерных вооружений, способных обходить системы противоракетной обороны.

«Подобный тип диалога неприемлем. Это военная мощь, это не диалог, это что-то другое», – заявил Линкявичюс.

Все три министра согласились с тем, что им хотелось бы видеть в своих странах более постоянное присутствие американских войск, а также их союзников из Великобритании, Канады и Германии.

«Мы должны действовать, причем зримо и с помощью реальных мер, – сказал глава литовского МИДа. – НАТО никогда не будет заниматься эскалацией. НАТО никогда не будет проявлять агрессивность, но ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что мы сделаем все возможное для защиты наших территорий».

На снимке — слева направо: Свен Миксер, Эдгарс Ринкевичс, Рекс Тиллерсон и Линас Линкявичюс (Фото — Голос Америки)