Главы МИД стран Балтии в Вашингтоне призвали дать комплексный ответ на российскую угрозу

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, приехавшие в США, заявили, что проблемы безопасности становятся все более взаимосвязанными, передает Голос Америки.
Министры иностранных дел стран Балтии посетили Вашингтон, где призвали западных лидеров дать более комплексный ответ на российские угрозы.
Дипломаты из Эстонии, Латвии и Литвы выступили с решительным посланием на встречах с высокопоставленными официальными лицами в городе, охваченном внутренними политическими конфликтами и опасениями по поводу интриг Кремля.
Эстонский министр Свен Миксер, глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс и их литовский коллега Линас Линкявичюс поблагодарили администрацию президента США Дональда Трампа за ее поддержку НАТО.
Однако в интервью информагентству AFP после их встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министры поделились своими тревогами по поводу «гибридной» угрозы Западу, исходящей от России.
«Думаю, в последние три-четыре года мы видели, что сообщество демократических стран оказалось под ударом, – сказал Ринкевичс о российском вмешательстве и вторжениях. – Сами основы наших демократических институтов подвергаются атакам в социальных сетях с помощью фейковых новостей, а также с помощью влияния денег, и очень важно, чтобы мы держались вместе».
Страны Балтии смогут вновь выступить с этим предостережением 3 апреля, когда их президенты приедут в Вашингтон для встречи с Трампом, которая, как они надеются, станет сигналом для Москвы.
По словам Ринкевичса, речь идет о «беспрецедентной» угрозе со времен 1930-1940-х годов, когда молодые балтийские республики сначала оказались под контролем нацистской Германии, а потом Советского Союза.
После падения СССР Литва, Латвия и Эстония связали свою судьбу с Западом, выйдя из сферы влияния Москвы и присоединившись к пакту о взаимной обороне НАТО и Европейскому Союзу.
Когда на прошлой неделе президента России Владимира Путина спросили, какое историческое событие ему хотелось бы изменить, он ответил: «Развал Советского Союза».
Многие могут посчитать такое заявление предвыборной бравадой, призванной сыграть на российском национализме за три недели до выборов, на которых, как ожидается, Путин обеспечит себе пребывание в должности до 2024 года.
Для министров, однако, было бы ошибкой игнорировать одну угрозу, чтобы разобраться с другой, когда киберпространство, глобализированная экономика и медиа становятся единым гибридным полем боя.
«Проблемы безопасности сегодня становятся все более взаимосвязанными, – сказал эстонский министр Миксер. – Нет четкого разделения на внутреннюю и внешнюю безопасность, а также в географическом плане. Вопросы безопасности приобретают глобальный характер».
Приехавшие в США три министра призвали Вашингтон взглянуть в лицо угрозе американским и европейским институтам.
«Мы всегда предлагаем нашим коллегам в США и Европе быть более реалистичными и не быть наивными. Диалог важен, если он не служит дымовой завесой для бездействия», – сказал Линкявичюс.
Литовский министр отметил недавнее воинственное выступление Путина, в котором он похвастался тем, что Россия создала новое поколение ядерных вооружений, способных обходить системы противоракетной обороны.
«Подобный тип диалога неприемлем. Это военная мощь, это не диалог, это что-то другое», – заявил Линкявичюс.
Все три министра согласились с тем, что им хотелось бы видеть в своих странах более постоянное присутствие американских войск, а также их союзников из Великобритании, Канады и Германии.
«Мы должны действовать, причем зримо и с помощью реальных мер, – сказал глава литовского МИДа. – НАТО никогда не будет заниматься эскалацией. НАТО никогда не будет проявлять агрессивность, но ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что мы сделаем все возможное для защиты наших территорий».
На снимке — слева направо: Свен Миксер, Эдгарс Ринкевичс, Рекс Тиллерсон и Линас Линкявичюс (Фото — Голос Америки)