Делегация Национального Собрания Армении во главе с вице-спикером отбыла в США с рабочим визитом

Делегация Национального собрания Армении, возглавляемая вице-спикером НС, руководителем группы дружбы Армения–США Арпине Ованнисян, 6-10 марта будет находиться с рабочим визитом в США.

Как передает пресс-служба Аппарата Национального Собрания, в составе делегации – депутаты НС Армен Ашотян, Наира Зограбян, Эдмон Марукян и Агван Варданян.

Сообщается также, что в рамках визита делегация встретится с конгрессменами, руководством группы по армянским вопросам Конгресса США, представителями различных партий, общественных организаций, а также армянской общины.