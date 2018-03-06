Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:31 | Март 6 2018
19:31 | Март 6 2018

Делегация Национального Собрания Армении во главе с вице-спикером отбыла в США с рабочим визитом

Делегация Национального Собрания Армении во главе с вице-спикером отбыла в США с рабочим визитом

Делегация Национального собрания Армении, возглавляемая вице-спикером НС, руководителем группы дружбы Армения–США Арпине Ованнисян, 6-10 марта будет находиться с рабочим визитом в США.

Как передает пресс-служба Аппарата Национального Собрания, в составе делегации – депутаты НС Армен Ашотян, Наира Зограбян, Эдмон Марукян и Агван Варданян.

Сообщается также, что в рамках визита делегация встретится с конгрессменами, руководством группы по армянским вопросам Конгресса США, представителями различных партий, общественных организаций, а также армянской общины.

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Рубрики: Международные, Официальные

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