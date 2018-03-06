«Граждане должны прийти и выразить свою позицию у здания Национального Собрания»: Никол Пашинян

«Если выяснится, что сотни тысяч людей хотят не допустить воспроизводства Сержа Саргсяна, то они должны собраться на площади Свободы, эти митинги должны продолжаться непрерывно, они физически должны пойти и выразить свою позицию у здания парламента, физически не должны допустить, чтобы этот процесс имел место – без оружия, мирными методами, а перед этим люди должны быть информированы», – объявил вчера депутат парламента Никол Пашинян во время беседы с гражданами на площади Свободы на тему дальнейших шагов в борьбе против воспроизводства Сержа Саргсяна.

Он сказал: «Я сам готов на серьезные шаги в рамках отмеченных мной правил – без оружия, мирным путем, но при одном условии – я должен быть уверен, что народ уполномочил меня, нас сделать это. Если вы делаете одни, или маленькой группой, то получается, что делаем это для себя, а для кого мы это делаем, власть в Республике Армения принадлежит народу».

Один из участников встречи спросил у Никола Пашиняна, почему в свое время он расценил конституционные поправки как фальшивую повестку, сохранил нейтралитет и не принял участие в борьбе движения «Нет», а сейчас, в случае воспроизводства Сержа Саргсяна, призывает выйти на улицы. Он также отметил, что если конституционные поправки были для него ложной повесткой, какая теперь разница, кого назначат премьер-министром, ведь в процессе конституционной реформы тоже высказывались опасения, что несмотря на заявление Сержа Саргсяна, что он не намерен выдвигаться в премьер-министры, но его слова могли расходиться с действительностью.

В ответ на вопрос Никол Пашинян сказал: «Прежде всего, мы не сохраняли нейтралитет, мы призывали людей пойти и проголосовать «против». Кроме того, мы говорили, что если даже Конституция не изменится, в 2018 году Сержа Саргсяна снова могут выдвинуть в премьер-министры, а тот премьер-министр, который в парламенте имеет большинство, по действующей в 2015 году Конституции сильнее, чем президент страны. Этот факт мы видели в России, когда Путин президентствовал два срока, а на третий срок не баллотировался, но стал премьер-министром, и тогда не стоял вопрос, кто является человеком номер один страны, все знали – это Путин».

По мнению Никола Пашиняна, неправильно было бороться против воспроизводства власти два года назад, правильное время для борьбы против этого – сейчас, и они, считая так, берегли свои силы для сегодняшней «битвы».