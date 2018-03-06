«Сейчас очень важно не позволить состояться третьему сроку Сержа Саргсяна»: Никол Пашинян

Вчера во время обсуждения на площади Свободы по теме «Дальнейших шагов и действий в борьбе против воспроизводства Сержа Саргсяна» один из участников встречи спросил у депутата НС РА Никола Пашиняна, не правильнее ли было бы бороться с системой, в противном случае, если система сохранится и продолжит назначать разных людей, то нам и жизни не хватит для борьбы с ними.

«Вы задаете очень важный вопрос. По моему мнению, в этом процессе формируется новая система, эту систему я считаю процессом азербайджанизации Армении, а та система, которая сегодня существует, то мы все имеем с ней проблемы на уровне разных прослоек общества. Я не ставлю целью бороться в Армении против какой бы то ни было личности. Проблема в том, что личности олицетворяют собой определенные системы, сейчас очень важно не позволить состояться третьему сроку Сержа Саргсяна… Здесь есть политический конфликт, который только обретает силу, и это связано с заявлением Сержа Саргсяна, сделанным в 2014 году. До сих пор условием было то, что Серж Саргсян не станет баллотироваться», – ответил на вопрос Никол Пашинян.

По его словам, если будет принято решение, что они выйдут на площадь Свободы, то могут быть сформулированы две программы: например, предотвращение третьего срока Сержа Саргсяна и требование о внеочередных парламентских выборах: «Мы должны четко констатировать два правила игры: в конце концов, окончательное решение этих вопросов зависит от того, как граждане Армении реагируют на эти вопросы. Если решаем, что мы должны выйти на площадь Свободы, то какое присутствие граждан мы можем обеспечить на площади Свободы. Если мы можем обеспечить широкое присутствие граждан, то какими конкретными шагами будем решать проблему. Я думаю, что этот политический процесс должен исключать какое-либо насилие, не должно быть статичного политического процесса, могут быть применены все методы ненасильственного политического неповиновения, и они считаются средством цивилизованной борьбы».

На замечание одного из граждан, что они [власти] применяют насилие, Никол Пашинян ответил, что на всякое насилие они не должны отвечать насилием.