СНБ Армении: выявлена группа, занимающаяся подделкой и сбытом официальных документов

В результате проведенных Службой национальной безопасности при правительстве Армении широкомасштабных оперативно-розыскных и следственных мероприятий раскрыта состоящая из граждан РА и иностранных государств группа, которая на протяжении длительного времени занималась подделкой и сбытом официальных документов.

Об этом сообщает пресс-центр СНБ Армении.

Согласно информации, по возбужденному следственным управлением СНБ РА уголовному делу добыты фактические данные о том, что в период с 2016 по 2017 годы члены вышеупомянутой группы с целью сбыта с помощью цветного принтера изготовили на имя 40 иностранцев и за соответствующую сумму продали им удостоверяющие факт прохождения ими военной службы в другом государстве поддельные официальные документы. Впоследствии на основании данных документов эти граждане были поставлены на учет в военных комиссариатах РА, получили паспорта гражданина Республики Армения. При этом на основании прохождения военной службы они освобождались в РА от обязательной военной службы.

Кроме того, по тому же способу были подделаны и проданы гражданам РА и иностранных государств водительские удостоверения, а также другие удостоверяющие факты и события юридического значения фальшивые документы, которые затем использовались для предъявления компетентным органам Армении и других стран.

В ходе проведенных в рамках уголовного дела обысков были обнаружены и изъяты использованные для подделки официальных документов устройства, штампы, печати и бланки, а также образцы свидетельств и других официальных документов касательно 140 человек различной национальности, составленных от имени органов государственной власти и местного самоуправления.

На основе совокупности добытых по уголовному делу доказательств обвинение по частям 1 и 2 статьи 325 (Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК РА предъявлено 11 лицам, в том числе одному иностранному гражданину.

В отношении четверых обвиняемых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а остальных семерых – подписка о невыезде.

«Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются необходимые меры, направленные на установление других имеющих существенное значение для уголовного дела обстоятельств», – указывается в сообщении.