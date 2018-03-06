Министерство Ваче Габриеляна закрывается: «Грапарак»

То, что в Армении должности выкраиваются под конкретных людей и по мере целесообразности, в этом мы убеждались уже множество раз. С апреля в составе правительства перестанет функционировать министерство, возглавляемое Ваче Габриеляном, носившее претенциозное название – «Министерство международной экономической интеграции и реформ Республики Армения».

В законопроекте о структуре правительства установлено число министерств, вместо нынешних 18 министерств и одного заместителя премьер-министра, будут действовать 17 министерств и три заместителя премьер-министра, один из которых будет первым вице-премьером. Законопроект «Об органах государственного управления» и пакет смежных проектов, в который включен также и этот закон, вчера получил положительное заключение парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам для обсуждения во втором чтении, и сегодня будет обсуждаться на внеочередной сессии парламента. Законопроект о структуре правительства почти не обсуждался, и был вынесен на голосование в общем пакете.

Итак, ведомство Ваче Габриеляна, выбывшее из перечня министерств, является самым молодым министерством исполнительного органа, и было создано в 2014 году. Правительство долгое время не могло объяснить, с какой целью создана эта структура и чем она будет заниматься. Нескладные объяснения состояли в том, что министерство создано для выполнения огромной документальной работы, необходимой для интеграции в Евразийский союз. Имелось также противоположное мнение, что министерство было навязано Армении со стороны ЕАЭС. Жизнь показала, что данное министерство с трудом интегрировалось в ряды исполнительной власти, и только спустя год-полтора после создания заполучило место в интернете и вообще помещение в здании, и не имел персонала, в классическом смысле. И в чем заключалась основная миссия этой структуры, трудно ответить и по сегодняшний день.

Вчера в ответ на наш вопрос министру юстиции Давиду Арутюняну, будет ли Ваче Габриелян выполнять функции данного министерства в качестве вице-премьера, тот сказал, что частично будет выполнять он, и частично, по решение премьер-министра, другие структуры. Иными словами, уже принято решение, что одним из трех вице-премьеров будет Ваче Габриелян, и не означает ли это, что должности создаются под личности? Давид Арутюнян никак это не прокомментировал. Кстати, он также сообщил, что круг полномочий вице-премьеров будет определен премьер-министром. Это не единственное изменение, которое было сделано во время перехода от первого ко второму чтению.

Лусине ШАХВЕРДЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»