У аннулированных протоколов оппонентов не было: «Айоц Ашхар»

Аннулирование армяно-турецких протоколов от 10 октября 2009 года в Армении и за рубежом была воспринято настолько безмятежно, что внешне казалось, что не произошло ничего существенного.

Между тем, если вспомнить, какие горячие дебаты развернулись в Армении и Диаспоре перед подписанием этих протоколов, и как настойчиво международная дипломатия требовала их немедленного принятия, то может показаться удивительным нынешнее спокойное безразличие посредников.

В результате провала протоколов у нас уже фактически сформировался четкий внутриполитический консенсус в отношении нормализации армяно-турецких отношений. Иными словами, растворяются в воздухе те иллюзии, которые возникли при первом президенте Армении, что возможно урегулировать армяно-турецкие отношения на основе обнуления взаимных противоречий, отложив в сторону все спорные вопросы.

В будущем, прежде чем предпринимать какие-либо шаги в отношениях с Турцией, наши власти должны руководствоваться одним принципом: мы имеем дело с коварным и безответственным политическим партнером, для которого ценность какого-либо документа или соглашения равна нулю.

Хорошо известно, что на протяжении веков Турция никогда не соблюдала компромиссное договоренности, если за ними не маячила сила. А значит, политическая мысль Армении впредь должна основываться на убеждении, что на данном этапе нормализация отношений с Турцией возможна только в случае односторонних уступок.

При этом было бы наивно полагать, что они могут исчезнуть после урегулирования Карабахской проблемы. Следующим стало бы требование об отказе от политики достижения международного признания Геноцида армян. Для понимания этого необходимо внимательно прочесть недавнее заявление известного турецкого ученого Баскина Орана о том, что Турция изначально не собиралась претворять в жизнь упомянутые протоколы.

Вардан ГРИГОРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айоц Ашхар»