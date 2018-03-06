Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:23 | Март 6 2018
14:23 | Март 6 2018

Армянский дизайн завоевывает Евровидение: участники из Эстонии и Латвии предпочли наших дизайнеров — фото

Армянский дизайн завоевывает Евровидение: участники из Эстонии и Латвии предпочли наших дизайнеров — фото

Участники отборочных туров международного конкурса Евровидения в Эстонии и Латвии выступали в одежде от Армянских дизайнеров.

В минувшую субботу во время прямой трансляции Эстонского национального отбора на Евровидение, прошедшие в суперфинал Стефан Айрапетян и Ханс Ноорметс из группы Vajé выступали в куртках-бомберах от бренда SINOIAN, и майках от Shabeeg.  Комплекты были подобраны стилистом и основателем онлайн-магазина армянских дизайнеров HAY-HAYЛусинэ Аянян.

Благодаря зрительскому голосованию, ребята попали в суперфинал наравне с опытными участниками. К сожалению, первое место досталось другому исполнителю. Всего на концерте присутствовало 10 000 зрителей, а за трансляцией следило свыше 300 000 человек.

Примечательно то, что двумя неделями ранее, на отборочном туре Евровидения в Латвии, Supernova, певец Ed Rallidae также выступал в комплекте от Seda Manukyan by Atex Fashion Center, отобранным в HAY-HAY топ стилистом из Риги Элгой Хомицка.

HAY-HAY – новое шопинг-направление для дизайнеров армянского происхождения. Это первый онлайн-магазин, который предлагает широкий ассортимент товаров от лучших армянских дизайнеров, тщательно отобранных вручную.

Основной офис HAY-HAY базируется в Европе, где все организационные процессы команда HAY-HAY берет на себя: от съемок лукбуков и упаковки до дигитального маркетинга  и  выстраивания отношений с потенциальными клиентами. Заказы поставляются во все страны, однако на первом этапе основной упор делается на популяризации платформы на европейском рынке.

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Рубрики: Досуг

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