У нас нет двух президентов

На улице и в Фейсбуке я слышу один и тот же вопрос, задаваемый на десятки ладов, «теперь, что, у нас есть два президента?». Этот вопрос задают простые люди, которые следят за событиями в интернете и, естественно, склонны верить только негативным оценкам нашей реальности. Они, наверное, действительно думают, что в Армении сейчас два президента. Вопрос задают также те, кто прекрасно знает ответ, но для того, чтобы завоевать симпатии вышеописанных простых людей, им нужно задать этот вопрос, чтобы еще раз высказать несколько «сладких слов» в адрес властей и вообще «этой страны».

Эта, вторая группа людей знает, что после избрания нового президента и до его инаугурации, то есть вступления в должность, обычно проходит некоторое время, и в этот период обязанности президента продолжает выполнять прежний президент. Так происходило, в частности, в Армении, России, Франции и США, например, во время «пересменки» Кочаряна-Саргсяна, Медведева-Путина, Оланда-Макрона, Обамы-Трампа. В таких случаях, первых в указанных парах, до инаугурации, принято называть «действующим президентом», а вторых – «избранным президентом». Конкретно в данном случае президент является Серж Саргсян, и он продолжит выполнять свои обязанности до 9 апреля, а 9 апреля, после принесения присяги, это обязанности перейдут к Армену Саргсяну. Таким образом, одновременно двух президентов нет.

Эта простая, я бы даже сказал, примитивная истина, повторюсь, хорошо известна ровно половине занимающихся умственной эквилибристикой на тему «двух президентов». Но разговоры о наличии «двух президентов» им нужны для перехода к другим темам – кто и как был избран, был или не был избран, легитимен он или не легитимен, почему экс-президент собирается стать премьер-министром, является ли тот или другой президент или премьер-министр хорошим или плохим, «думает» ли о народе, или «ему все равно», и тому подобное. Эти вопросы, разумеется, закономерны, и здесь у нас множество проблем, которые тянутся, по крайней мере, с 1995 года, а на самом деле, я думаю, «из глубин десятилетий».

Но мне кажется также, что для обсуждения этих острых вопросов нет необходимости намеренно впадать в объятия правовой неграмотности. Напротив, оппозиционная пропаганда должна выступать не с позиций нигилизма, а законопослушности. Специально прикидываться неграмотным – не лучшая форма для ведения агитации.