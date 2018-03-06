Банк ВТБ (Армения) стал лучшим партнером РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ в рамках проведенного конкурса

Состоялось подведение итогов объявленного страховой компанией РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ конкурса по продаже страховых продуктов в период с 01.11.2017 по 31.12.2017 г.
Конкурс проходил среди 16-ти финансовых организаций — партнеров компании РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ. ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” стал победителем во всех 3-х объявленных РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ номинациях:
- в номинации “Лучший филиал по продаже страховых продуктов” победителем был признан филиал “Ванадзор” Банка ВТБ (Армения),
- в номинации “Лучший продавец” страховых продуктов победила сотрудница филиала “Ванадзор” Армине Томоян.
Кроме того, Банк ВТБ (Армения) победил в главной номинации и был назван лучшим партнёром компании РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ. Победителям были вручены призы.
Банк ВТБ (Армения) поздравляет филиал “Ванадзор” и, в частности, сотрудницу Армине Томоян с отличными результатами проделанной работы и желает дальнейших побед.
Банк ВТБ (Армения) планирует и в дальнейшем сотрудничать с РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ и участвовать в новых проектах.