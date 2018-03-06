Страдания и угрозы «союзника»: еще один желающий «вернуть Ереван»

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ вывело на поверхность все то, от чего страдает так и не смирившаяся с распадом СССР, обозленная этим и руководствующаяся мечтой о возврате потерянного «силовая» элита страны и аплодирующий ей люмпен – люмпен-депутат, люмпен-интеллигент, люмпен-певец, люмпен-актер, люмпен-житель – будь то бедный или из списка «Форбс».

Четыре года прошло, как Путин начал свои практические шаги, направленные на развал мирового порядка. Он недоволен этим мировым порядком, он не скрывал этого своего недовольства еще в своей Мюнхенской речи 2007г, когда жаловался на «однополярный мир», он требует новой «Ялты» с того дня, когда независимые Грузия и Украина посмели вознамериться интегрироваться в НАТО и ЕС. Он наглядно продемонстрировал, что не остановится ни при принятии решения о вторжении в соседнюю страну (Грузия, 2008г), ни при осуществлении геноцида народа на территории, формально являющейся частью его страны (Чеченская Республика), ни перед тем, чтобы считающуюся «братской» Украину утопить в крови и искалечить судьбу сотен тысяч людей, чтобы аннексировать принадлежащий ей Крым, ни перед развязыванием глобальной гибридной войны против названного «партнером» Запада.

Путин показал, что все попытки со стороны Запада противостоять этой политике, изменить эту политику, или сформировать побудительные мотивы для изменения этой политики, «совместный интерес». «совместную ответственность» — бессмысленны и бесполезны. В то же время, прошедшие годы показали, что только упорство украинцев и спасло их страну от превращения в сплошной Донбасс, что здравый смысл европейцев только и может уберечь Европейский Союз от внутренних потрясений – вопреки правым и левым экстремистам, «понимающим русских», стремящимся к «диалогу с русскими» и прочим сегментам, бросающим камни в трансатлантическую солидарность.

1-го марта с.г. Путин, включив мультик про ядерные ракеты, сказал речь о новых видах вооружений и о необходимости «слушать» русских. А это больше не оставляет возможности выбора Западу, а также не оставляет выбора постсоветским странам, когда Путин говорит следующее: «После развала СССР Россия утратила 23,8% территории, 48,5% населения, 41% ВВП, 39,4% промышленного и 44,6% военного потенциала».

То есть, мы – его «потерянное население», и живем на «потерянной» им «территории», и создаем-потребляем «потерянное» им ВВП.

То есть, не только Алиев хочет «вернуть Ереван», который он «потерял», другой Алиев, как оказывается – наш «стратегический союзник», и оказывается, он тоже здесь что-то «потерял». И он хочет «вернуть». Конечно, он не наивен, чтобы мечтать о возвращении СССР. Но он желает вернуть все свои права здесь, и чтобы эти его права признали в «многополярном мире», о котором он мечтает, в качестве эксклюзивных. Ну, а чтоб спросить у нас – а надо ли нам такое, горе-архитекторы «русского мира», «многополярного мира» и прочих расчудесных «миров» отнюдь не считают обязательным. Более того, постановку подобного рода вопросов они воспринимают как «русофобию» и «предательство», и чтобы все стало как можно более убедительным – для этого есть Азербайджан, который нужно всего лишь вооружить до зубов, и есть Кургинян-Мигранян-Симоняны, которых нужно всего лишь вооружить эфиром, и есть гибридная «11-ая красная армия», которая и «вернет потерянное» согласно замыслу. По большому счету, именно все это и было пущено в ход в апреле 2016-го года, но разбилось, ударившись о решительность армянского солдата.

Да, Путин закрывает все возможные и невозможные разговоры, снимает все возможные и невозможные сомнения. Все видения и замыслы Путина впредь уже на поверхности. И Западу больше не остается опций, как принять брошенную перчатку и дать адекватный ответ. Еще 4000 лет назад говорил Сунь-Цзы: самая лучшая война — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить его войска, а самое худшее — осаждать крепости. Эту истину хорошо вызубрили как в России, так и на Западе. Однако, на практике фиксируются совершенно разные результаты.

Русские решили победить в развязанной ими войне без войны – разбив замыслы противника, однако, как мы видим, их противник, Запад, еще более укрепился в намерении противостоять вызову объединенными усилиями. Стало быть, разбить союзы противника тоже получается не особо. А говорить о возможности разбить войска противника – просто смешно: в Сирии такая попытка была, которая, как мы увидели, превратилась в бедствие в течение трех часов. И после этого всего Путин, вооружившись идеей «осажденной врагами России-крепости», сам решил устроить осаду, не учитывая факта очевидного дисбаланса сил.

Запад, тем не менее, в свою очередь предпринял шаги по сдерживанию этого бедствия, дав самую широкую возможность русским воздержаться от этой, по сути, бессмысленной в стратегическом отношении конфронтации. В системе санкций оставлены огромные «дыры», и европейцы, особенно немцы, не щадили усердия и энергии для достижения каких-то компромиссов. Дело доходило даже до предложения сделки за счет восточных союзников. Однако, на газовый проект «Северный поток-2» русские ответили широкомасштабной хакерской атакой на компьютерные базы МИД и МО Германии, лишив лоббистов газопровода и социал-демократов последних разумных аргументов. Администрация США, которая пока тянет с имплементацией закона о санкциях, принятого Конгрессом, также больше не имеет какого-либо разумного аргумента в том, чтобы продолжать это оттягивание или ожидать какую-то «большую сделку».

Действительно, выбора не остается, и единственным адекватным и неизбежным ответом остается обуздание агрессора, а не его умиротворение в духе Мюнхена-38. То есть, не «понимать Путина», а санкции, трансатлантическое единство, перевооружение и диалог с позиции силы. А говорить о «союзах» русских – просто смешно: вспомните «союзников» печальной памяти Варшавского пакта… вспомните, что случилось, когда ворота тюрьмы опрокинули и открыли…

Нам, армянам, остается осознать, что сколько бы мы ни стремились уберечь нашу страну от перспективы стать ареной конфронтации, и причем, что очень правильно и делаем, тем не менее, это безумие вождей, «возвращающих Ереван», стучится нам в дверь и требует ответа. Ответ – это не только слово. Речь идет о практическом, институциональном ответе. Речь о политике, которая придаст запас прочности нашим двум государственностям навстречу будущим форс-мажорам.

Армении на 31-ом году Карабахского движения недостаточно продолжать доказывать, что Арцах – не Азербайджан, и не может стать им никогда больше, что «возвращающий Ереван» Алиев совершит самую большую ошибку своей жизни, если попытается на практике доказать обратное. Армении и Арцаху необходимо также доказать, что мы не только не Россия, Россия, которая нас «потеряла», а теперь хочет «вернуть» любым путем, будь то рисованием «евразийского союза» или «совместной группировки», или же более жесткими способами, но и необходимо доходчиво напомнить и объяснить, что армянскую кость не проглотит ни один оккупант. Что встанет поперек глотки, сколько бы он себя не называл «братом» или «другом». И что посягающий на нашу Свободу и Независимость – противник нам, а не друг, брат или союзник, и в ответ получит огонь и свинец из каждого окна и из за каждого порога, а не покорность. И что История, на правильной стороне которой находимся мы, а не «возвращающие Ереван», не поворачивается вспять.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «АРАВОТ»

06.03.2018г