Тайная кампания России с целью воспламенить Восточную Европу: The Daily Beast

Inopressa.Ru. Ночью 4 февраля камеры видеонаблюдения в Ужгороде (Западная Украина) запечатлели, как двое неизвестных мужчин пытались поджечь здание, пишет в своей статье в The Daily Beast Оскар Гурзиньский, обозреватель польского новостного сайта Wirtualna Polska.

«Подозреваемые — два гражданина Польши, члены маленькой радикальной организации Falanga с фашистскими корнями», — пишет автор, сообщая, что в среду их арестовали, а в здании, которое они атаковали, размещается Общество венгерской культуры Закарпатья.

«Почему польские ультраправые напали на венгров — и вдобавок на Украине? Как-никак, эти две нации веками считают друг друга лучшими союзниками, и никто так пылко не подчеркивает «вечную дружбу», как националисты из обеих стран. Ответ, по всей вероятности, дают связи организации с Россией. Члены Falanga ездили в Донбасс — на восток Украины, истерзанный боями, — чтобы поддержать там сепаратистов, которых поддерживает Россия, и, по утверждению некоторых лиц, воевать на их стороне. Организация и ее медийное ответвление Xportal.pl также имеют задокументированные связи с маргинальной польской пророссийской партией Zmiana («Перемена»), лидер которой, экс-депутат Матеуш Пискорский, сидит в тюрьме по подозрениям в шпионаже на Россию», — пишет автор.

«Они похожи на типичное «пушечное мясо» для подобных операций. Событие такого типа, который я видел в старые времена», — сказал неназванный бывший сотрудник некой западной контрразведки.

«По мнению экспертов и официальных лиц, инцидент в Ужгороде был малой частью гораздо более широкой российской кампании, направленной на разжигание межэтнических трений на Украине с целью дестабилизировать страну и оттолкнуть от нее соседей, состоящих в НАТО, особенно Польшу и Венгрию. И, похоже, это срабатывает», — говорится в статье.

«Это организованная, скоординированная российская кампания, которую ведут платные провокаторы в рамках широкой информационной операции. Она адресована аудиториям на Украине, в Польше и России и синхронизирована с идеями, которые доносят российские государственные СМИ, — говорит Адам Лелонек, директор Center for Propaganda and Disinformation Analysis (Варшава). — Несомненно, она имела конкретный эффект и подложила дров в текущую польско-украинскую дипломатическую ссору».

«Кампания состояла из серии преимущественно мелких случаев вандализма, поджогов, применения бомб и имитации демонстраций», — говорится в статье.

«Виновниками большинства инцидентов были названы члены другого малоизвестного, маргинального движения (украинской организации «Наждак»), имеющего связи с Россией. После нескольких месяцев расследования некоторым агентам «Наждака» были предъявлены обвинения, им вынесены приговоры, но лидер организации Николай Дульский (утверждающий, что у него польские предки), по некоторым сведениям, бежал в Москву», — говорится в статье.

«По версии украинских властей, на деле Дульский — только посредник, а кампания была срежиссирована так называемым Комитетом спасения Украины, который базируется в Москве и возглавляется беглым экс-премьером Украины Николаем Азаровым», — пишет издание.

«На самом деле они намекают, что реальная сила, стоящая за этим, — российские разведслужбы, что вероятно, — заметил Роберт Хеда, экс-сотрудник польской разведки, аналитик Pulaski Foundation (Варшава). — Не секрет, что россияне активно внедрились в среду националистов. А вероятность того, что Азаров и его организация не связаны каким-то образом со спецслужбами, близка к нулю».

«Проблема в том, что официальные выводы украинских властей легко оспорить, если учесть, что СБУ и госаппарат слывут небрежными, — указывает Хеда. — И действительно, можно предложить несколько возможных альтернативных объяснений: например, это элемент войны между олигархами либо националистами, которые крепнут в политическом отношении. Но истина в том, что, кто бы за этим ни стоял, выгоду извлекает Россия».

Автор полагает: «Во многом, как и с российской кампанией влияния в США, которая была направлена на эксплуатацию политической и межрасовой разобщенности, агенты Москвы старались подогреть и усилить уже существующие трения и линии раскола».

Самый серьезный объект трений, по словам автора, связан с историей Украины и Польши.

«Хотя официальные лица из обеих стран утверждают, что Россия пытается их поссорить, политика Варшавы и Киева не то чтобы способствует предотвращению этого. Все абсолютно наоборот», — пишет автор.

«По сути, в ходе этих стычек мы наблюдаем столкновение популистских, напористых правительств, которые мнят себя региональными державами и потворствуют националистическим настроениям, — заключает Хеда. — Для России это идеальная обстановка».

Фото — The Daily Beast