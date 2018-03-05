Россия «готова к отключению от мирового интернета»: советник Путина

Радио Свобода. Россия технически готова к отключению от мирового интернета, но процесс не будет безболезненным. Об этом заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью телеканалу НТВ.

Он напомнил, что уже сейчас работает российский сегмент сети интернета, который был создан по указу президента России специально для чиновников.

Клименко также отметил, что весь мир идет по пути регулирования интернета, и «Россия – не исключение». Однако советник Путина подчеркнул, что в России не будут применены «экстремальные варианты вроде северокорейского или кубинского».

Разработать поправки к закону «О связи», которые дадут государству контроль за инфраструктурой Рунета, поручил президент Владимир Путин. В октябре прошлого года Минфин дал отрицательный отзыв на законопроект, который призван повысить безопасность инфраструктуры Рунета при воздействии извне. Причиной отзыва стало отсутствие информации о расходах на его реализацию.

Согласно проекту программы «Цифровая экономика», разрабатываемой в России также по распоряжению Владимира Путина, к 2024 году 95 процентов всего трафика должно проходить через российские сети. Долю иностранного оборудования в госорганах планируют снизить до 50 процентов, а программного обеспечения – до 10 процентов. Помимо этого, в 2018 году должна заработать система, которая будет обеспечивать «устойчивость и безопасность» Рунета.

По данным международной правозащитной организации «Агора», в 2017 году в России зафиксировано более ста тысяч фактов ограничения свободы интернета. В среднем каждый день в Рунете блокировались 244 страницы, а каждые 6 дней пользователи сталкивались с угрозами или подвергались нападению, отмечают правозащитники.

На снимке — Президент России Владимир Путин и его советник по вопросам развития интернета Герман Клименко (Фото — Радио Свобода)