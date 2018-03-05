Политическое слово и дело

В Армении оппозиция не может добиться успеха посредством революции. В плане количества наибольшее число людей удалось собрать «Сасна црер». Но бытует также мнение, что сегодня на митинги и мероприятия оппозиции собирается мало людей именно из-за действий «Сасна црер». Мы имеем в виду шествия, организованные блоком «Елк», и протестные инициативы и акции Заруи Постанджян.

Больше всего среди депутатов о смене власти говорит Никол Пашинян, и именно Пашинян время от времени заявляет, что смене власти воспрепятствовали «Сасна црер», потому что «Сасна црер» больше интересовала не смена власти, тем обстоятельство, кто выиграет в итоге предполагаемой смены власти.

На мой взгляд, также много злоупотребляют тем обстоятельством, что Серж Саргсян несколько лет назад объявил, что он не станет премьер-министром в 2018 году. Ну и что с того, что объявил. Комитет «Карабах» также в свое время объявлял, что их целью не является приход к власти. Но они пришли. Сразу при первой же возможности. Так что, было бы наивным и даже недальновидным искать стопроцентную связь и соответствие между тем, что говорят и как поступают политики.

Есть факты, что многие политики, причем, достаточно именитые, отказывались от своих слов спустя всего лишь несколько дней после того как их произнесли. Что касается заявления Сержа Саргсяна четыре года назад о том, что он не станет премьер-министром в 2018 году, многие даже четыре года не верили, что он не станет премьер-министром, понимая и осознавая, что если действующий президент не намеревается стать премьер-министром, для чего тогда нужно было менять имеющуюся конституцию?

Оппозиция еще с самого начала заявила, что правящая партия и действующий президент принимают новую конституцию, чтобы насколько это возможно продлить свою власть. Что произошло, что оппозиция вдруг изменила свои мысли, и теперь считает, что президент не станет премьер-министром? Если так думать, то следовало бы предположить, что и Армен Саргсян мог не стать президентом, потому что в ходе предвыборного процесса он несколько раз заявлял, что еще не принял окончательного решения.

Так что, в политике девиз «Наше слово – дело», носит больше предвыборный характер и применение, и вовсе не случайно, что он в основном используется именно в этих целях. Тогда как на самом деле слова и действия политиков почти всегда отличаются друг от друга. И если многие армянские политики, и особенно дашнаки, говорят – «ни пяди земли», то во время встреч с сопредседателями Минской группы они высказываются совершенно по-другому, в отличие от азербайджанских политиков и даже их политического лидера, которые на различных политических площадках проявляют одинаковую агрессивность, и по этой причине уже удостаиваются издевок со стороны различных международных политических организаций.

Таким образом, не всегда бывает, что сказанное много лет назад политиком или высокопоставленным чиновником можно принимать за основание и требовать, чтобы они остались верны своим словам и заявлениям, но, конечно, это не означает, что заявления и действия политиков всегда будут противоречить друг другу.

Но что бы мы ни говорили, политика остается политикой, и если политики время от времени становятся перебежчиками из лагеря в лагерь, они могут не относиться всерьез к словим словам, сказанным несколько лет назад. При этом, сказанное мною в равной степени относится к оппозиции и оппозиционным деятелям, в словах и поступках которых тоже, при желании, мы можем найти много чего противоречивого.

Что касается конкретно премьерства Сержа Саргсяна, то было бы даже странным, если бы в условиях новой Конституции, РПА, имеющая в парламенте абсолютное большинство, не выдвинула на должность премьер-министра своего лидера. Это на самом деле было бы невероятным.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «Аравот»

03.03.2018г