Посол Франции в Армении – о заявлении Алиева: видео

Посол Франции в Армении Джонатан Лакот, комментируя по просьбе журналистов заявление Ильхама Алиева по поводу возвращения Еревана и Зангезура и реакцию на это международного сообщества, сказал:

«Я слышал, в курсе об этом заявлении, за которым последовало официальное заявление французской стороны. Франция выразила свое четкое мнение по этому заявлению, которое однозначно и не двусмысленно. Я бы посоветовал бы вам ссылаться на заявление Франции по этому случаю, в котором Франция осуждает любое заявление, препятствующее переговорному процессу».

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