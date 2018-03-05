Джонатан Лакот: «Франкофония – вектор, благодаря которому Армения откроется перед всем миром»

В октябре 2018 года в Ереване пройдет 17-й саммит стран и правительств – членов Международной организации Франкофонии. Посольство Франции в Армении по этому случаю предлагает «Программу дней Франкофонии», которая стартует 12 марта и продолжится до 12 апреля.

Как отметил посол Франции в Армении Джонатан Лакот в ходе пресс-конференции, организованной в посольстве Франции пятого марта, в связи с началом франкофонических мероприятий, месячник франкофонии играет большую роль в укреплении роли французского языка в Армении. Он заметил, что в мире на французском языке говорят примерно 274 миллиона человек, и он относится к числу языков, отметивших самый большой демографический рост – число говорящих на французском языке в 2050-2060 гг. достигнет 700 миллионов человек.

Посол также добавил, что во время месячника Франкофонии французская культура будет представлена посредством кино, картин, музыки, театра, гастрономии.

Программа откроется с 2-го фестиваля франкофонических фильмов, организованного в сотрудничестве с посольствами Швейцарии и Канады, который пройдет в кинотеатре «Москва» с 12 по 18 марта. В целом будет показано девять французских фильмов с титрами на русском и армянском языках. Фестиваль откроется фильмом Альбера Дюпонтеля «Встретимся там, наверху», выдвинутым в числе 13 номинаций на кинопремии «Сезар», а завершится показом комедии Эрика Толедано и Оливье Накаша «Праздничный переполох».

Джонатан Лакот коснулся также сочетания гастрономии и картин, сказав, что 19-22 марта ожидается визит французского шеф-повара армянского происхождения, главного редактора «Бокьюс магазин» Сони Езгулян и дизайнера Гийома Лона. Они представят книгу «Искусство трапезы вместе с Соней Эзгулян». Планируется также участие в мероприятии «Вкус Франции». Следующее мероприятие месячника Франкофонии – конкурс видеоролика «И кроме того, я говорю по-французски в… Армении» и устного слова, который стартует 20 марта на новом сайте культурных новостей посольства Франции www.culturefrance.am.

Шесть лучших кандидатов получат возможность стать послами французского языка в Армении, их фотографии будут красоваться на улицах Еревана, а первый лауреат премии получит возможность отправиться во Францию.

Посол отметил, что они хотят превратить дни Франкофонии в праздник, в площадкую для близкого общения.

В числе других мероприятий, как сообщил Джонатан Лакот, состоится показ оперы Жюля Масне «Манон» на французском языке 11-12 апреля в Национальном театре оперы и балета им. Спендиаряна, которой и завершатся Дни Франкофонии в Армении. Посол указал, что инициатива постановки оперы принадлежит Константину Орбеляну.

Он также добавил, что поскольку 2018 год объявлен Годом Франкофонии, то посольство будет содействовать ряду организуемых в Армении мероприятий, посвященных 100-летию Первой Республики, 2800-летию Эребуни-Еревана, кинофестивалей «Золотой абрикос», «Реанимания», «Ролан».

«Франкофония – очень важный вектор, благодаря которому Армении будет предоставлена возможность открыться перед всем миром, она также займет свое твердое место на планете Земля в качестве франкофонической страны», – сказал посол Франции в Армении.

Советник посольства Франции в Армении по вопросам культуры и сотрудничества Алекс Бортолян рассказал о преподавании французского языка в Армении. Он сказал, что по данным Министерства образования и науки, число учащихся французскому языку растет. Он добавил, что в 2018 году в 10 школах проводится углубленное преподавание французского языка.